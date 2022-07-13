36.40 / 37.39 36.40 / 37.57
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Понад 20 одеситів отруїлися тістечками із супермаркету

18:54 13 липня 2022
Лікарня

В Одесі, як нещодавно і в Києві, зафіксовано масове отруєння людей продуктами.

Як повідомляють в «Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб МОЗ України», гостру кишкову інфекцію діагновтували у 23 осіб, у тому числі й п'ятеро дітей. З'ясувалося, що всі вони пов'язують захворювання з вживанням кондитерського виробу «Тірамісу».

Всі хворі госпіталізовані з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт». У постраждалих — загальна слабкість, температура до 38 грудусів, блювота та багаторазовий пронос. Медики зазначають, що перебіг захворювання постраждалих — середньої важкості.

Фахівці попереджають українців, що щорічно у літній період активізуються збудники гострих кишкових інфекцій і саме у цей час створюються сприятливі умови для їхнього розмноження у зовнішньому середовищі та на продуктах харчування.

Гострі кишкові інфекції — це гострі захворювання шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються лихоманкою та кишковим синдромом: нудотою, блювотою, проносом, загальною інтоксикацією та іноді зневодненням. Інфекція передається через брудні руки, харчові продукти, воду, предмети побуту, мух…

Аби не захворіти, потрібно:

  • ретельно мити руки з милом під проточною водою перед вживанням їжі, після відвідування туалету та перед початком приготування їжі;
  • вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
  • промивати під проточною водою овочі, фрукти та ягоди, а для маленьких дітей треба використовувати кип’ячену воду;
  • берегти від забруднення харчові продукти, зокрема ті, що використовуються без попередньої термічної обробки (сметана, масло, сир, хліб та інш.);
  • продукти, що швидко псуються (м'ясо, молоко, варені ковбаси, риба та ін), треба зберігайти тільки у холодильнику;
  • не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб;
  • при купівлі харчових продуктів у торгівельній мережі обов’язково перевіряти термін їхнього виготовлення та зберігання;
  • додержуватися чистоти на кухні, у туалетній та ванній кімнатах, своєчасно викидати сміття та харчові відходи, знищувати мух та тарганів.

Нагадаємо, що на Львівщині кишкова інфекція відправила на лікарняні ліжки більше двадцяти людей, які відвідували один з місцевих мережевих ресторанів. Відвідувачі скаржилися скаржилися на дві страви, до яких входить соус «карбонара».

Фото Pixabay

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

сальдо

Колаборанта Сальдо, ймовірно, отруєно у Херсоні, він у важкому стані, — ЗМІ

місяць

Супермісяць 13 липня 2022 року: як залучити до своєї оселі гроші і що категорично не можна робити в цей день

Супермісяць

Супермісяць зіпсує сьогодні життя всім знакам зодіаку: гороскоп на 13 липня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.