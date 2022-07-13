Понад 20 одеситів отруїлися тістечками із супермаркету

В Одесі, як нещодавно і в Києві, зафіксовано масове отруєння людей продуктами.

Як повідомляють в «Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб МОЗ України», гостру кишкову інфекцію діагновтували у 23 осіб, у тому числі й п'ятеро дітей. З'ясувалося, що всі вони пов'язують захворювання з вживанням кондитерського виробу «Тірамісу».

Всі хворі госпіталізовані з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт». У постраждалих — загальна слабкість, температура до 38 грудусів, блювота та багаторазовий пронос. Медики зазначають, що перебіг захворювання постраждалих — середньої важкості.



Фахівці попереджають українців, що щорічно у літній період активізуються збудники гострих кишкових інфекцій і саме у цей час створюються сприятливі умови для їхнього розмноження у зовнішньому середовищі та на продуктах харчування.

Гострі кишкові інфекції — це гострі захворювання шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються лихоманкою та кишковим синдромом: нудотою, блювотою, проносом, загальною інтоксикацією та іноді зневодненням. Інфекція передається через брудні руки, харчові продукти, воду, предмети побуту, мух…



Аби не захворіти, потрібно:

ретельно мити руки з милом під проточною водою перед вживанням їжі, після відвідування туалету та перед початком приготування їжі;

вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;

промивати під проточною водою овочі, фрукти та ягоди, а для маленьких дітей треба використовувати кип’ячену воду;

берегти від забруднення харчові продукти, зокрема ті, що використовуються без попередньої термічної обробки (сметана, масло, сир, хліб та інш.);

продукти, що швидко псуються (м'ясо, молоко, варені ковбаси, риба та ін), треба зберігайти тільки у холодильнику;

не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб;

при купівлі харчових продуктів у торгівельній мережі обов’язково перевіряти термін їхнього виготовлення та зберігання;

додержуватися чистоти на кухні, у туалетній та ванній кімнатах, своєчасно викидати сміття та харчові відходи, знищувати мух та тарганів.

Нагадаємо, що на Львівщині кишкова інфекція відправила на лікарняні ліжки більше двадцяти людей, які відвідували один з місцевих мережевих ресторанів. Відвідувачі скаржилися скаржилися на дві страви, до яких входить соус «карбонара».

Фото Pixabay

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