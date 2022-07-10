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Події

Масове отруєння у Львівській області: до інфекційної лікарні потрапили 26 людей, з них троє дітей

14:25 10 липня 2022
Отруєння

На Львівщині сталося масове отруєння сальмонелою, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«У Львівській області 26 осіб захворіли на сальмонельоз, з них троє дітей. Хворих ушпиталено до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Стан середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко назвала класичні ознаки кишкової інфекції (нудота, блювання, біль у животі та пронос) та зазначила, що захворіти можна «через немиті руки чи докучливі мухи».

Чиновники не зазначили, де саме сталося отруєння.

У той же час Zaxid.net з'ясував, що інцидент пов'язаний із одним із ресторанів львівської мережі «Томатина».

Там виданню пояснили, що перші скарги щодо поганого самопочуття відвідувачів почали надходити 7 липня, скаржилися на дві страви, до яких входить соус «карбонара».

«Ці страви знято з продажу; у закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою; співробітники, які мали відношення до виробництва соусу, відсторонені та проходять перевірку; проводиться внутрішня службова перевірка», — письмово відповіли журналістам.

Представник мережі Святослав Мерза уточнив, що випадок масового отруєння стався у закладі на вулиці Мазепи.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві два десятки жителів захворіли на кишкову інфекцію, у тому числі на сальмонельоз, після вживання шаурми.

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