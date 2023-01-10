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Події

Трагедія на Житомирщині: батько вбив сина під час застілля

12:45 10 січня 2023
Ілюстративне фото поліції

На Різдво у селі Березців під Житомиром сталося жахливе вбивство — п'яний 71-річний господар будинку завдав смертельних травм власному 44-річному сину.

За повідомленням поліції Житомирщини, за попередніми даними, трагедія сталася під час святкового застілля.

Під час побутового конфлікту у старшого чоловіка в руках опинився ніж.

Наразі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Ймовірного ж синовбивцю поліцейські затримали. Йому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Харківщині жінка зарізала колишнього чоловіка під час новорічного застілля.

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