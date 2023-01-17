«Осиротіло четверо дітей»: на Донбасі загинув командир кулеметного взводу з Вінниччини

У селі Голубече на Вінниччині в останню путь провели героя Віктора Піляя. Командир кулеметного взводу та батько чотирьох дітей загинув на Донеччині.

«Він пішов захищати Україну тоді, у 2014-му, коли росіяни й сепари принесли війну на схід нашої держави, залишивши вдома діток і вагітну дружину. Своє звання учасника АТО здобув у найважчих районах бойових дій. Зумів не просто вижити в Іловайському пеклі, а й вивести та, у прямому сенсі, винести на собі побратимів. Пережите тоді не відпускало після демобілізації, ятрило серце й душу. Але поряд були його найдорожчі — дружина, діти, заради яких він повернувся до мирного життя. Працював і потроху втілював свою мрію: побудувати гарний дім, щоб там усій його родині було жити комфортно й затишно. Та нарешті вирушити всім разом у подорож, на відпочинок — від нескінченної роботи, від важких воєнних спогадів, — розповідає на своїй сторінці у соцмережі видання „Сільські новини“. — Усі плани й мрії перекреслило 24 лютого. Вітя буквально наступного дня після повномасштабного вторгнення російських окупантів пішов добровольцем у військо. Бо мав досвід і професійне вміння. А ще, як казав, повинен був знову взяти до рук зброю, щоб не довелося це робити дітям та онукам».

Миколаївщина, Херсонщина, Донеччина. Двічі поранений, важко контужений, він знову повертався на війну після лікування. У грудні 2022 року був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. На Новий рік Голубече облетіла тривожна звістка: після важкого бою з рашистами у районі Красногорівки на Донеччині з Віктором пропав зв’язок.

«Усі, хто його знав, до останнього не вірили в найгірше: постійно набирали його номер, поширювали повідомлення у соцмережах… Бо ж він — такий вмілий, виважений, досвідчений, стільки пережив… Але горе не милувало тих, кого він так любив: підкосило гірким розпачем дружину, залило сльозами очі дітей, вразило його друзів, побратимів, однокласників, усіх жителів села».

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