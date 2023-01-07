«Його історію має знати Україна!»: товариш розповів про героїчного полковника СБУ, який загинув у Маріуполі

Серед захисників «Азовсталі» були й співробітники СБУ. Так, після удару бомби по одному з бункерів заводу зник безвісти Василь Богач. Днями прийшли результати ДНК, що він загинув. Про легендарного воїна розповів на своїй сторінці у соцмережі колишній радник заступника міністра оборони України Василь Будик:

«Його історію має знати Україна! Василь Богач, підполковник СБУ, автор декількох книг, захисник Азовсталі «Домаха». Познайомили нас з Василем влітку 14-го після того, як я в складі батальйону «Азов» штурмував Маріуполь. Відразу якось зійшлися і в спілкуванні, і в службі. Тоді, Маріупольську управу СБУ роззброїли, ну типу «ненадійні». Тому ми групою допомагали Василю з його хлопцями зачищати Марік від всякої проросійської наволочі. Василь тоді ще був в званні майора. Він з перших днів стояв на захисті цілісності і незалежності України. І сам відкрито казав, що поруч з ним до 80% зрадників, серед співробітників СБУ в Донецькій області.

Коли мою групу арештували, Вася був один з небагатьох співробітників СБУ, хто не відмовився і не відвернувся від нас. Він пішов до керівника Донецького Управління СБУ, генерала К., і підписав позитивну характеристику в карну справу. Що дійсно мої дії і дії моєї групи завжди були направлені на захист цілісності і незалежності України. Цей лист зіграв дуже велику роль в нашій сфабрикованій карний справі.

Далі я вже приїжджав до нього додому. Його родина стала мені друзями. Дружина Альона і два сини: Іван і Богдан. На кухні в них була чарівна стіна. На ній друзі, хто приїжджав до них в гості, брали пензлик і фарбу, і на згадку малювали щось.

У 2015 році військова прокуратура і ВСП намагалися сфабрикувати карну справу проти майора Богача. На 3 тижні його саджали в Бахмутське СІЗО, де він познайомився ще з арештованими добровольцями. Після виходу звідти, після розмов з хлопцями Василь під псевдо Іван Богдан написав книгу «Патріотов'язні». Звісно, карна справа розбилася в пил, і Василь повернувся до повноцінного виконання службових обов'язків. Отримав звання підполковника".

За словами Будика, після повномасштабного вторгнення підполковник Богач і ще 2 співробітники прийняли рішення залишитися в місті, продовжити виконання своїх службових обов'язків.

«Коли Маріуполь опинився в оточенні, Василь і його колеги прийшли до хлопців з „Азову“ і стали пліч-о-пліч з ними на оборону „Азовсталі“. 4 квітня він отримав важке поранення і місяць був лежачим. 08.05.22 в результаті авіабомбардування ФАБами, було знищено шпиталь „Азовсталі“. Підполковник Василь Володимирович Богач загинув там. У нього залишилося двоє неповнолітніх синів, дружина і мати».

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