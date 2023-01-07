«Як же я просила сина не йти в саме пекло»: війна забрала життя воїна з Рівненщини

У Рівному прощатимуться із бійцем Богданом Гордійчуком з позивним «Камінь». Остання його бойова операція відбувалася на Харківщині. 4 січня автівка, в якій він був з побратимами, наїхала на міну. 39-річний старший солдат загинув. Щемливий допис воїну присвятила його мама Людмила Марчук:

«Син. Не вірю. Не вірю! Серце відмовляється вірити. Він же такий живий. Такий рідний мій хлопчик. І як повірити, що більше його не побачити, не почути, не докричатися… Клята війна. Вічна пам'ять усім вам, наші мужні герої. Вічна слава. Як же я просила не йти в саме пекло. Адже можна було залишитися в теробороні. Синочок ще такий малий. А він мені: «Мамо, за кого ти мене маєш? Я маю бути там! Бо не хочу, аби воював ще й він», — показав на Степанчика. «А наш тато виживе?» — спитало дитя. «Виживе! Наш тато досвідчений воїн. Він обов'язково повернеться з перемогою!» Як побачила цю ковдру, подаровану синочкові-першокласнику на 1 вересня — обімліла. Життя на війні сьогодні може бути життям, а завтра… Завтра може бути всяке. І мій син готовий…

«Нічого не обіцяю! Як вийде, мамо…» — скільки таких різних фраз перелистано в пам'яті за одну цю претяжку ніч. Заснути не вийшло. На ранок знову свічки, молитва, а по тому просто стала розмовляти. Так, ніби син тут, зі мною. Вимовила все невисловлене раніше, недоказане… Скільки такого. Стало трохи легше. «Мій тато… ой», — казало дитя, коли ще не могло вимовити слова «герой». А страшного світанку 4 січня десь між 5 і 6-ою (в час, коли син загинув) несподівано збудилося зі сну, заплакало. «Що ти синочку? Спи. То лиш сон…» О дев'ятій ми з ним вистояли хвилину мовчання, ще не знаючи, що до когорти бійців-янголів вже вступив і його тато".

Богдан Гордійчук пішов захищати Україну ще у 2014 році

За словами земляків, Богдан пішов ще у 2014 році боронити країну. Коли почалася повномасштабна війна, теж відчув як справжній воїн, що йому треба йти! І загинув, як справжній герой України! У нього залишились батьки, дружина та син.

Раніше у Черняхівській громаді на Житомирщині поховали 32-річного молодшого лейтенанта Миколу Шлапака, який загинув під Бахмутом Донецької області.

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