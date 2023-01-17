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Трагедія на Росі: з чотирьох дітей, що провалилися під лід, врятували лише двох (відео)

18:33 17 січня 2023
Трагедія на Росі

В Україні частішають випадки трагедій на замерзлій воді. У Київській області на річці Рось під кригу провалилось 4 дітей: двох врятовано, одна дитина загинула, пошуки четвертої тривають. Про це повідомили ДСНС України.

«17 січня о 15:55 до Служби порятунку Білоцерківського району надійшло повідомлення, що на р. Рось на льоду провалилось 4 дітей. За попередніми даними, поблизу річки проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання у крижану воду зміг врятувати двох дівчат 2008 р.н. та 2010 р. н, третю дівчинку дістали рятувальники, але, на жаль, дитина померла в лікарні. Пошуки четвертої дитини тривають», — йдеться у повідомленні.

В ДСНС закликали батьків дбати про безпеку власних дітей.

«Пам'ятайте головне правило — замерзлі водойми не для ігор! Закликаємо ні в якому разі не виходити на лід, адже наразі у зв’язку з перепадами температури крига значно ослабла, що в свою чергу несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Волині троє хлопчиків провалилися під лід, один з них загинув.

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