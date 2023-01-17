Напівголий у лютий мороз: чемпіон світу з футболу похвалився шаленим екстримом у горах (фото, відео)

Чемпіон світу у складі збірної Німеччини Андре Шюррле, який несподівано завершив кар'єру в 29 років, змінив футбол на екстрим, піднявшись у шапці, взутті та шортах на крижану гору в лютий мороз, повідомляє The Sun.

Знаменитий ексфорвард поділився у соцмережах фото та відео, де він у компанії спортсмена-екстремала Віма Хофа та інших однодумців підтримує себе у формі доволі унікальним способом.

«Третій день сходження разом з чудовою командою, — написав 32-річний Андре Шюррле в Instagram. — Найважча річ у моєму житті з фізичного та ментального погляду! Мінус 19 градусів, вітер зі швидкістю 100 кілометрів на годину дме нам в обличчя. дощ! Що я дізнався… Моє тіло сильніше, ніж я думав. Якщо вкласти в нього силу думки і духу, то я можу зробити що завгодно».

Зазначимо, що за роки кар'єри німець з «Челсі» став чемпіоном Англії та володарем Кубка ліги, з «Вольфсбургом» виграв Кубок та Суперкубок Німеччини, а також виборов Кубок країни з дортмундською «Боруссією». Крім того, Шюррле захищав кольори «Майнца», «Байєра», «Фулхема» та московського «Спартака», який став останнім клубом в ігровій кар'єрі німця.

У складі збірної Німеччини нападник провів 57 матчів і забив 22 м'ячі, ставши чемпіоном світу-2014, а також здобувши «бронзу» Євро-2012 та Євро-2016.

У грудні 2018 року в рідному Людвігсхафені Шюррле одружився з моделлю з Казахстану Анною Шаріповою, з якою зустрічався близько двох років. У травні 2019-го у пари народилася дочка Кайя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Соукалова заблукала в Альпах.

Фото Instagram

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