В Україні безробітні можуть отримати субсидію: що для цього потрібно

Українці, які втратили роботу під час війни і стали на облік у службі зайнятості як безробітні, можуть претендувати на допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг відразу після звернення. Як її отримати, розповіла порталу GX начальник відділу пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Ольга Міщенко.

За її словами, для призначення субсидії обраховуватиметься розмір допомоги по безробіттю, а не дохід за попередні шість місяців, як було раніше. Такі зміни уряд затвердив ще на початку вересня 2022 року.

Для призначення субсидії треба подати заяву та декларацію за встановленими формами:

до одного з сервісних центрів підрозділів ПФУ (незалежно від місця проживання);

в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

За інформацією Ольги Міщенко, навіть якщо раніше людина отримувала субсидію, то після того, як отримала статус безробітного, вона має звернутися із заявою для її перерахунку. До заяви та декларації бажано надавати квитанції з оплати житлово-комунальних послуг, аби працівники ПФУ могли коректно вносити дані.

«Нерідко заявники на субсидію неправильно вказують реквізити організацій, які надають їм послуги. Тому ми просимо до обов’язкових заяви та декларації додати квитанції про оплату за газ, воду і т.д. Щоб внести в базу даних вірну інформацію», — пояснила представниця ПФУ.

Також слід розуміти, що при нарахування субсидії не враховуються допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і компенсація для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням у своєму житлі ВПО за програмою «Прихисток».

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як визначають право на допомогу в оплаті послуг ЖКГ.

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