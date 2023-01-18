Нещастся удалось оминути: під Києвом на вулиці знайшли гранату

У селі Нові Петрівці під Києвом на вулиці виявили гранату. Про це повідомили у поліції Київської області.

На вказане місце виїхали працівники відділу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група управління Вишгороду та вибухотехніки Київщини.

Повідомлення до поліції надійшло від працівника комунальних служб.

Попередньо встановлено, що вибухонебезпечним предметом є корпус гранати типу РГД-5 без запалу, що знаходився неподалік сміттєвих баків.

«Поліція закликає громадян у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів у жодному разі не наближатися до них та одразу дзвонити по телефону на спецлінію „102“», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Броварах Київської області на дитячий садок упав вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво МВС. На 10.30 відомо про 18 загиблих, серед яких троє дітей. Загинули також міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

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