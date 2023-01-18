Зберігається дефіцит потужності: названо області, де запроваджено аварійні відключення світла

В Україні зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі. У 8 областях країни запровадили аварійні відключення світла.

Про це пише у Facebook прес-служба компанії «Укренерго».

Сьогодні прогнозується дещо менше споживання електроенергії, ніж учора. Цьому сприяє потепління.

«Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні», — пише «Укренерго».

Внаслідок останньої російської атаки було суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.

До усіх областей були доведені ліміти споживання на всю добу. Наразі через їх перевищення були застосовані аварійні відключення у:

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Кіровоградській області;

Запорізькій області;

Київській області;

Житомирській області;

Черкаській області.

«Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго», — додає пресслужба компанії.

Нагадаємо, під час останнього масованого ракетного обстрілу території України 14 січня під ворожим ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури в більшості областей. Припинили генерацію дві теплові електростанції.

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