Графіки не працюють: кому крім киян доведеться сидіти у понеділок без світла

Аварійні відключення світла сьогодні, 16 січня, запровадили у Києві та чотирьох областях України. У зв'язку з цим раніше складені графіки обмежень не працюють.

Про це повідомили у ДТЕК.



Сьогодні екстрені обмеження запровадили у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК „Укренерго“, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», — йдеться у повідомленні.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону попередив, що необхідно готуватися до «важких днів» через зменшення генерації через масовану атаку рф по Україні 14 січня.

«На жаль відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено» — сказав він.

Сахарук спрогнозував, що будуть не лише планові, а й аварійні відключення, які, «триватимуть не один день».

Як повідомлялося, 14 січня внаслідок російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

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