Масштабний ракетний удар ворога по Україні: під обстрілом були більшість областей

У суботу, 14 січня, російський ворог знову атакував ракетами нашу країну. У низці регіонів оголошено тривогу, працюють системи ППО.

Більше подробиць — у нашому матеріалі.

17:02 В Україні почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

17:00 Спікер "Харківобленерго" Володимир Скічко у коментарі "Суспільне" розповів, що Харків та всі громади області знеструмлені після атаки росіян. При цьому прогнозів відновлення електропостачання наразі немає.

16:40 Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що, за попередньою інформацією внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі десять людей отримали поранення, серед потерпілих двоє дітей. Усі зараз перебувають у лікарні.

При цьому з-під завалів будинку врятували вже 15 людей, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

16:38 Голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку росіян.

«Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Проте вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні убити їх ракетно-безпілотну промисловість масованим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС невідкладно ввести відповідні санкції, запропоновані Україною», — написав він у себе у Twitter.

16:18 У Києві тривають вибухи, працює ППО. Влада закликає городян залишатися в укриттях.

16:04 У Харкові зафіксовано два «прильоти» ворожих ракет в об"єкт критичної інфраструктури. Наразі застосовуються аварійні відключення світла, повідомило керівництво регіону.

15:49 У Харкові зупинилося метро на тлі атаки росіян. При цьому більшість районів міста було знеструмлено відразу після вибухів.

15:46 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав українців.

«Поки що все добре!», — написав він, коментуючи чергову атаку росіян.

15:45 Звуки вибухів також було чути і в Івано-Франківській області, повідомляють місцеві Telegram-канали. При цьому вони додають, що у регіоні працює ППО.

15:43 Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що в області працюють системи ППО. Він закликав мешканців регіону залишатися в укриттях.

15:40 У Дніпрі також було чути вибухи. Ракета поцілила в жилий будинок, під завалами можуть перебувати люди.

15:39 Мешканці Вінницької області почули повторні звуки вибухів.

15:35 Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нову атаку росіян.

«ППО та авіація працюють, відіб"ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою», — написав він.

15:33 Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що російські ракети наближаються до області. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

15:31 На тлі чергової масованої атаки росіян у Херсоні, Черкаській та Житомирській областях почалися аварійні відключення світла. Також аналогічні заходи запровадили і у Лозівській громаді Харківської області — там повністю вимкнули світло.

15:27 У Вінницькій області також було чути вибухи. В ОВА розповіли, що ракети летять у бік регіону з півдня. Жителів області закликали не ігнорувати тривогу.

Перші вибухи пролунали у південних областях України. Так, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що над нашою країною зафіксували ракети росіян, а пізніше повідомив про роботу ППО. Також після вибухів, які почули мешканці Одеси, роботу ППО у регіоні підтвердили в Одеській райдержадміністрації.

Нагадаємо, в суботу, 14 січня, по Україні оголосили вже третю повітряну тривогу. Вона охопила Київ та понад 10 областей.

521

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram