Жданов назвав єдину загрозу для України з боку білорусі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що єдина загроза для нашої країни з боку білорусі — це ракетні удари.

Про це він розповів під час відповіді на запитання глядачів на своєму youtube-каналі.

«Я думаю, що ми можемо отримати… тільки ракетні удари з повітряного простору білорусі з допомогою авіації типу Х-22… або ракетами С-300, С-400 по містах і об'єктах інфраструктури», — вважає експерт.

За його словами, бити по угрупованню військах цими ракетами дуже неефективно, особливо якщо Збройні сили перебувають у лісистій місцевості, то їм не буде завдано такої шкоди, щоб була втрачена боєздатність.

Нагадаємо, що опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна говорила, що військових білорусі можуть відправити в рф, а звідти направити на тимчасово захоплені українські землі, щоб вони взяли участь у війні. За її даними, росіяни та білоруські військові можуть вдарити по українцях у Запорізькій області. Журналістка також говорила, що в білорусі знаходяться десятки тисяч військових рф.

Своєю чергою в білоруській опозиції назвали три варіанти, як можна «відсікти» лукашенка від путіна, послабивши його.

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