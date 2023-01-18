«Мав позивний „Сирота“, бо рано втратив батьків»: на Донеччині під час бою загинув 36-річний герой

Жителі Демидівки та Тростянця Вінницької області на колінах зустріли тіло свого земляка Сергія Попика. Зв’язок з захисником обірвався біля Красногорівки на Донбасі, де не припиняються запеклі бої, ще першого січня. Та надія, що він живий, жевріла в серцях всіх, хто його знав. Однак реальність виявилась трагічною…

«Сергій зі звичайної сільської родини. Після закінчення місцевої школи пішов навчатися на тракториста. А яким хлопцем був! Його завжди ставили у приклад за людяність і доброту, за самопожертву і готовність допомогти. Ні старому, ні малому ні в чому не відмовляв. Сергій Попик воював на Донбасі ще в 2014 році, а демобілізувавшись — повернувся до мирної праці. Він був зразковим механізатором, — повідомляє Тростянецька селищна територіальна громада. — Мусив заробляти сам на сім’ю, бо помочі ні звідки не мав. Батьки рано залишили цей світ: спочатку мама, а потім — тато. Власне, на фронті за це мав позивний „Сирота“. Без вагань пішов боронити Україну й у 2022 році. На жаль, прокляті російські окупанти забрали його життя».

Поховали героя Сергія Попика в рідній Демидівці

Солдат Сергій Попик загинув під час виконання завдання в районі населеного пункту Красногорівка, що за кілька кілометрів від Донецька. Восьмого січня йому мало б виповнитися 37 років, лише кілька днів не дожив до свого дня народження. Поховали героя Сергія Попика в рідній Демидівці.

Раніше на Вінниччині провели в останню путь 24-річного українського захисника Ярослава Гуменюка, який загинув під час бойових дій поблизу Мар’їнки Донецької області.

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