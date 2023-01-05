«Цинізм та огида»: кадиров відправив до Сімферополя подачку окупантам

В окупованому Сімферополі, де днями місцеві жителі чули вибухи чергової «бавовни», мало місце продовження гучної історії, яка сталася наприкінці грудня. Нагадаємо, тоді відбувся бешкет за участю злочинного «представника рамзана кадирова в Херсонській та Запорізькій областях» Хасана Ібрагімова. Він називає себе племінником кадирова, заступником командира загону «Ахмат», а також його поплічником.

«На відео даний військовий злочинець б’є ногами по голові, намагаючись вбити, відвідувача кафе, який лежав на підлозі, а до того намагався заступитися за дівчину, яку публічно домагався „ахматівець“, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — У розв’язаній ним бійці Ібрагімов побив не лише відвідувачів ресторану, але й незаконних „поліцейських“, що „потрапили під руку“, через що інцидент, власне, і не був зам’ятим відразу. Далі цілий „міністр Чечні“ з „різних питань“ Ахмед Дудаєв прогнозовано заявив, що „побутовий інцидент був вичерпаний на місці“ і що „нікого не затримували“. Як іронізували з цього приводу в соціальних мережах, швидше за все тепер варто чекати на „публічні вибачення“ від незаконних „поліцейських“, які дозволили собі завадити Ібрагімову бити їх ногами».

Проте, пояснюють експерти, дана іронія недалека від істини. 3 січня особисто рамзан кадиров заявив, що він відправив великий вантаж подарунків до медико-санітарної частини «міністерства внутрішніх справ окупантів» у Сімферополі.

«Там відлежуються побиті Ібрагімовими карателі, — пояснюють у Асоціації реінтеграції Криму. — Така публічна подачка чеченського гауляйтера за цинічно і відверто зам’яту справу, очевидно, була покликана підкреслити вищу роль його підручних у злочинній ієрархії агресора та при цьому додатково принизити сімферопольських колаборантів. Бо вони змушені були ще й на камеру дякувати кадирову за таку щедрість та турботу».

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