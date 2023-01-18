Завідуюча із обпеченою головою із колегами виводили до останнього дітей: що відомо про трагедію у Броварах

Чорна середа — так називають трагедію, яка сталась вранці у Броварах. Станом на 15−00 відомо про 17 жертв, серед яких і діти. Місцева волонтерка Світлана Неженцова від ранку із колегами працюють на місці трагедії. У ліцеї № 10, що неподалік епіцентру падіння, розгорнули штаб, де надають допомогу людям.

- Двоповерховий садочок «Джерельце» розташований на одній із центральних вулиць міста, тобто це не окраїна, — розповіла волонтерка «ФАКТАМ» — Поруч багатоповерхівки, торговельний центр «Термінал», досить людне місце. Цей садочок був одним із найбільш популярних у Броварах, будівля відремонтована, його відвідували сотні діток. Але не пощастило, що саме у момент падіння гвинтокрила на дах був час пік — батьки саме приводили малечу.

— Що особисто чули та бачили?

- Ви знаєте, сильного вибуху не було. Чула дуже сильний гул. Подумала тоді, що їдуть танки або літак. Коли підійшла до вікна — нічого не було видно, тому що в Броварах дійсно був сильний туман. Детонації теж не чули. Якби вона виникла, то в тій самій школі, що за 300 метрів, вилетіли б шибки. Все-таки думаю, що після падіння вертольота на дах просто загорілись баки із пальним. А далі були крики, плакали як жінки, так і чоловіки. Рідні штурмували правоохоронців, бо кидались рятувати своїх дітей, звісно, їх не пускали, тому що то було вкрай небезпечно. Адже почалась пожежа, були завали. Хоча врятувало те, що у перші хвилини багатьох діток вивели і вдалось уникнути ще більших жертв. Пожежу загасили достатньо швидко. Всі інстанції досить оперативно спрацювали. Зараз працює поліція. Трохи далі від моєї квартири правоохоронці обходять один з житлових масивів, де висотки, в надії, що хтось щось більше бачив та зафільмував.

— Знаю, що активно підключились ви з колегами-волонтерами. Розкажіть про це детальніше і що знаєте про потерпілих на дану хвилину?

- В перші хвилини після трагедії ми досить швидко взялись допомагати. За годину прибули на місце зі всім необхідним. Брали заявки, що додатково треба, і їхали скуповувати. У ліцеї № 10 організували штаб, куди привезли гарячі напої, їжу, воду, матраци, ковдри, адже розуміємо, що для роботи людям потрібні сили і невідомо скільки часу триватимуть слідчі дії та розбір завалів. Відразу знайшли психологів. Ми навіть не думали, наскільки знадобиться їхні підтримка. Надавати допомогу доводиться навіть діточкам та їхнім рідним, які змогли вибратись із того пекла й нині у розпачі. Вони лише тепер починають розуміти, що були за секунди від загибелі. Також підключилась місцева приватна лікарня «Добробут», запропонувавши безкоштовну допомогу постраждалим.

Більше того, в аптеках, які знаходились поруч, скупили всі засоби для надання першої медичної допомоги, підключились інші фонди. Насамперед матеріали, які використовуються при опіках, бо там була дуже важка ситуація із завідуючою садочка. Вона сама обгоріла, особливо її голова. Попри це, жінка до останнього виводила діточок. Допомагала їй у цьому вихователька, яка, на щастя, не постраждала, вже на вулиці почалась паніка. Завідуюча перебувала в стані шоку, жінка досі не розуміє, що сталося і категорично не їде до лікарні. З нею та вихователькою теж нині працюють психологи.

На жаль, постраждали люди із сусіднього дому — тому що відірвались лопаті у вертольота і потрапили у саму будівлю. Люди, які знаходились на вулиці поруч, на жаль, загинули. Кількість я не можу називати, нехай це зроблять офіційні канали. Також постраждала знайома багатьом родина — жінка сама виховує синочка із аутизмом, який відвідував звичайний садочок. Вона саме привела сина, не встигла роздягнути як пролунав вибух. Обоє отримали важкі травми і перебувають в опіковому центрі столиці. То ж маємо їх фінансово підтримати, бо просто нема кому… Ще одну дівчинку, коли ми були на місці, шукали під завалами… Поки не знайшли.

Для отримання допомоги волонтери просять звертатись за адресою: м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 21-В або за телефоном: +380 669 266 732

Читайте в «ФАКТАХ»: Трагедія в Броварах: пошуково-рятувальні роботи завершено.

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