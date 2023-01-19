Водохреща-2023: що не можна робити у святковий день 19 січня

У четвер, 19 січня, православні та грекокатолики відзначають одне з дванадцяти найважливіших після Великодня свят — Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, або Святе Богоявлення, яке в народі називають Хрещення, Йордан, Водохреща.

Відмінна риса цього свята — освячення води, яку вважають цілющою. Пращури вважали, що занурюватися в ополонку не можна без сповіді та причастя, а набираючи воду не можна сваритися та злитися. Будь-які недобрі задуми можуть повернутися до злої людини і вдарити по ній, як і плітки.

Освячену воду не слід набирати у великих обсягах. Її також забороняють змішувати з торішньою освяченою водою.

Також поганими прикметами у цей день вважаються прання та заняття рукоділлям. Не можна виносити сміття з дому. Ворожіння, яким зазвичай займаються протягом різдвяних свят, під забороною — можна нагадати лихо.



Поганою прикметою вважається як давати гроші у борг, так і робити дорогі подарунки.

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Фото зі сторінки ПЦУ в соцмережах

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