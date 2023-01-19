До Ради внесли закон про списання боргів українців за комуналку: кого він стосується

В Україні, де під час воєнного стану заборонили відключати домогосподарства, у яких є борги за комуналку, від послуг ЖКГ та примусово стягувати борги, пропонують деяким категоріям українців списати заборгованість за комуналку.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», .у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора, яким пропонується списати борги населення за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.

Документом пропонується списання заборгованості населення за послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;

з постачання та розподілу електричної енергії;

з постачання теплової енергії;

з постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

за послуги поводження з побутовими відходами.

Раніше адвокат Богдан Кушнір зазначав, що під час воєнного стану в країні відключень за борги не буде, але на деяких боржників подаватимуть до суду з приводу арешту майна.

Фото Pixabay

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