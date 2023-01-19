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Суспільство та люди

До Ради внесли закон про списання боргів українців за комуналку: кого він стосується

15:04 19 січня 2023
Гроші та будинок

В Україні, де під час воєнного стану заборонили відключати домогосподарства, у яких є борги за комуналку, від послуг ЖКГ та примусово стягувати борги, пропонують деяким категоріям українців списати заборгованість за комуналку.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», .у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора, яким пропонується списати борги населення за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.

Документом пропонується списання заборгованості населення за послуги:

  • з управління багатоквартирним будинком;
  • з постачання та розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;
  • з постачання та розподілу електричної енергії;
  • з постачання теплової енергії;
  • з постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
  • за послуги поводження з побутовими відходами.

Раніше адвокат Богдан Кушнір зазначав, що під час воєнного стану в країні відключень за борги не буде, але на деяких боржників подаватимуть до суду з приводу арешту майна.

Фото Pixabay

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