Українцям пояснили, чому важливо платити комуналку під час війни

В Україні зростає заборгованість за комунальні послуги — найнижчий рівень оплат спостерігається на територіях, де тривають активні бойові дії — у Харкові, Миколаєві, Краматорську тощо.

Про це заявив в ефірі «Сніданку з 1+1» голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко .

За його словами, заборгованість за ЖКП у таких регіонах накопичують 85−90% споживачів, тоді як у центральній Україні за житлово-комунальні послуги сплачують близько 70% споживачів, а на заході — близько 90%.

«Чому важливо платити? Тому що будь-яка сплата за ЖКП — це і вивіз твердих побутових відходів. Якщо ми не платитимемо за вивезення сміття, воно накопичилося б за один тиждень», — каже Попенко.

Щодо штрафів за несплату комуналки, то їх не нараховують, розповідає адвокат Богдан Кушнір .

«На час воєнного стану в країні відключень за борги не буде… На деяких боржників подаватимуть до суду, можуть через суд накласти арешт на ваше майно «, — пояснив він.

Якщо ви не можете заплатити за ЖКП, адвокат радить укласти договір — зв'язатися з постачальником послуг та спробувати пояснити ситуацію. Також українців закликають бодай частково оплачувати комуналку.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими запроваджується мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом військового стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Нагадаємо, якщо українці відсутні у своєму будинку понад 30 діб, їм не нараховуватимуть плату за комуналку. Але спочатку потрібно підтвердити свою відсутність упродовж цього тривалого терміну. Для того, щоб відсутнім понад 30 днів удома українцям не нараховували комуналку, потрібно подати один із документів:

довідку про проходження лікування;

довідку внутрішнього переселенця;

довідку, що свідчить про службу до ЗСУ.

Нагадаємо, народний депутат, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко розповів читачам «ФАКТІВ», наскільки страшною може бути нинішня зима для українців, а також що буде з боржниками, які не можуть оплачувати газ та світло через втрату роботи під час війни.

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