Без вільної України не може бути вільної Європи: Зеленський про очікування від зустрічі у Рамштайні

Ключове завдання нашої держави і усіх наших партнерів — щодня посилювати у представників держави-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Незалежно від того, скільки часу вони відводять на війну чи які сили витрачають.

Про це заявив за результатами 330-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Виконання цього завдання складається з різних елементів — як оборонних, так і політичних. Але один із найважливіших елементів — це танки. Сучасні західні танки, про постачання яких уже є домовленості з партнерами.

«Дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві і який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки», — сказав очільник Української держави.

Також Володимир Зеленський згадав слова, які Шарль Мішель сказав під час виступу Верховній Раді.

«Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє». Саме так сказав пан Президент Європейської ради, і саме це може бути девізом наших відносин, наших інтеграційних процесів у цьому році. Ми готуємо черговий саміт Україна — ЄС, який запланований уже на початок лютого. Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі — є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року", — певен президент Володимир Зеленський.

Також в своєму зверненні президент України подякував Естонії за гаубиці та боєприпаси, Швеції — за NLAW, «Арчери» і БМП, Данії — за ухвалення рішення щодо «Цезарів», Литві — за зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили.

«І готуємося до завтрашнього „Рамштайну“ — очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів. Дякую всім, хто захищає свободу разом із нами! Слава всім нашим воїнам, які проявляють стійкість і дають Україні необхідні результати! Слава кожному й кожній, хто працює на перемогу!» — резюмував український лідер.

Нагадаємо, що напередодні, під час зустрічі в Естонії Британія та ще 10 країн Європи погодили новий потужний пакет військової допомоги Україні. Так, Данія заявила, що передає 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, які вона замовила у Франції, а маленька Естонія — десятки гаубиць FH-70 та D-30 та сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами.

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