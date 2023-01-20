Справжні варвари: окупанти обстріляли Запорізьку область рекордну кількість раз

Російський ворог встановив сумний «рекорд» по обстрілах Запорізької області: лише за останню добу було завдано 224 ударів по 21 населеному пункту.

Про це написав у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Крім того, зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об'єктів.

За словами очільника області, така кількість обстрілів за добу — «рекордна».

«Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати. Прийшовши у цивілізовану країну варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що знаходяться на лінію вогню», — написав він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами. А в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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