Не хоче нікого бачити і втратив апетит: оточення путіна стверджує, що хвороби його «доїдають»

Президент росії став «замкнутим, мовчазним і глибоко заклопотаним», оскільки він проходить нове медичне лікування, а побічні ефекти викликали в нього запаморочення і слабкість, повідомляє телеграм-канал SVR, який стежить за путіним та має інсайдерську інформацію з його оточення.

У росії існують припущення, що 70-річний путін страждає від раку, хвороби Паркінсона на ранній стадії та інших захворювань, включаючи шизоафективний розлад. Диктатор-вбивця боїться будь-якої інфекції, навіть тієї, яка легко піддається лікуванню.

«путін проходить курс лікування препаратами, які, крім терапевтичного ефекту, викликають слабкість, запаморочення, і відсутність апетиту, що не кращим чином позначається на його психоемоційному стані, — повідомив телеграм-канал. — Очільник Кремля став мовчазним і майже нікого не приймає особисто, а в останні дні виглядає глибоко заклопотаним. Він збирається зіграти в азартну гру, якщо не зірватися, то підняти ставки до критичного рівня».

Востаннє путіна бачили особисто, а не по відеозв'язку, на похоронах в Уфі в п'ятницю, 13 січня. Але ймовірно, що брав участь в заходах «двійник», а не справжній путін.

«У разі провалу майбутнього російського наступу на фронті і втрати контролю навіть над частиною раніше окупованих територій, переконати еліти в можливості переможного виходу з військової авантюри буде неможливо», — вважає автор каналу й додає, що війна існує в голові однієї невиліковно хворої людини з розладнаною психікою, яка намагається забрати з собою якомога більше людей до міфічного «раю».

Нагадаємо, британські ЗМІ запідозрили погіршення здоров’я диктатора-вбивці.

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