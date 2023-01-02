Манія величі, викликана ліками від раку, могла вплинути на рішення путіна про вторгнення в Україну: данська військова розвідка

Данська розвідка вважає, що в момент вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну на нього вплинули ліки, які він приймав під час лікування онкології. Про це повідомив в інтерв'ю Berlingske співробітник розвідувальної служби Данії (FE) на ім'я Йоакім.

«Манія величі є одним з відомих побічних ефектів гормональної терапії, яку він приймав, — говорить Йоакім. — Я не можу стверджувати це напевно, але я думаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні».

Йоакім очолює групу аналізу росії в FE, данській службі військової розвідки. З міркувань безпеки йому не дозволено представлятися на фотографіях або називати своє прізвище. Це людина, яка очолює збір данською розвідкою розвідувальної інформації про президента путіна, російську армію і російське суспільство. І саме він допомагає данським урядовцям та політикам отримати якнайкраще розуміння загрози, яку путін становить для Данії, та його шансів на успіх в Україні. Зараз Йоакім погодився підняти завісу над принаймні частиною цих знань для читачів Berlingske. Він також дає нам обґрунтоване припущення, чому путін іноді виглядає незручно, коли сидить і міцно хапається рукою за край столу.

«Сьогодні очевидно, що ключовим невідомим фактором було погане прийняття рішень путіним. Ми покладаємо велику частину провини за це на плечі путіна. Не погана розвідка, а ідеологічні переконання путіна змусили російських солдатів повірити, що їх будуть зустрічати з квітами. Саме через нього все планувалося вузьким колом людей і лише в останню хвилину передавалося виконавцям. Через це російські війська просто не знали, що їм робити. Також через рішення путіна назвати це „спеціальною військовою операцією“, а не війною, російській армії несподівано не вистачило 30 000 піхотинців для вторгнення. На практиці це означало, що російські війська не могли використовувати своїх звичайних призовників, а повинні були задіяти дорого підготовлених фахівців як піхотинців».

Проте, за словами Йоакіма, вони фактично зробили гіршу роботу.

«Ось чому ви бачили, як ці підрозділи швидко проїжджали через міста, сподіваючись, що ніхто не буде в них стріляти».

Але він все одно вважає, що росіяни були близькі до успіху. Російські десантники фактично захопили аеропорт «Гостомель» на околиці Києва і чекали на підкріплення. Але літаки зі свіжим десантом просто не змогли туди дістатися, оскільки росіяни не змогли здолати українську ППО.

«Це досить маленькі фактори, які в підсумку вирішили результат, — каже Йоакім. — Україна має хороші шанси відвоювати більшу частину окупованих територій. Скільки саме залежить частково від того, скільки зброї надасть Захід на допомогу українцям, а частково від того, наскільки сильно зима виснажить російський моральний дух. Українці добре екіпіровані, щоб пережити зиму. Росіяни — ні. Особливо мобілізовані війська. То що це змусить їх робити? Покинути свої позиції, коли стане по-справжньому холодно?«

Незважаючи на багато невдалих рішень путіна, данська служба військової розвідки не бачить жодного безпосереднього ризику його усунення від влади. У своєму щорічному звіті за 2021 рік FE заявила, що путін «дуже ймовірно» залишиться лідером росії після наступних президентських виборів у 2024 році. Однак данська розвідувальна служба применшила цей прогноз у своєму звіті за 2022 рік до менш впевненого прогнозу, що путін «ймовірно» залишиться при владі протягом наступних п'яти років.

Тисячі людей в соціальних мережах з надією коментують повідомлення про те, що путіна в різний час бачили кульгавим на Красній площі, тримаючись за свій стіл, або з явною слабкістю в правій руці. Розвідка Данії не вважає, що путін страждає на невиліковну хворобу, а скоріше відчуває серйозний хронічний біль після кількох падінь і нещасних випадків.

Йоакім не хоче говорити, що саме сталося, або розкривати джерело своєї інформації. Але це не просто вивчення відео в соціальних мережах. Різні ЗМІ раніше повідомляли, що путін страждає від наслідків падіння з коня в 2000-х роках. Пізніше з'явилася інформація, що він також отримав травми під час занять дзюдо та хокеєм протягом останніх кількох років.

«Це дуже цікава річ. Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить давно, — каже Йоакім. — Тому він намагається сидіти і міцно триматися за речі. Це для того, щоб полегшити біль».

У той же час, FE вважає, що путін раніше хворів на одну з форм раку, і що він лікувався від неї, коли почав війну, що, можливо, і вплинуло на його рішення.

Нагадаємо, розвідка Данії вважає, що ризик застосування росією ядерної зброї зріс.

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