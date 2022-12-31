«Страждає від головного болю і запаморочення»: кремлівський інсайдер пояснив, чому путін скасовує важливі заходи

Вважається, що російський президент використовує двійників для відвідування публічних заходів, оскільки його здоров'я погіршується. путін «критично хворий», страждає на рак і хворобу Паркінсона, а останнім часом особливо йому дошкуляють «запаморочення і головні болі», повідомив інсайдер Кремля російському Telegram-каналу General SVR,

Телеграм-канал, який вже давно стверджує, що путін бореться з онкологією, додає, що рак «повільно прогресує», «ставлячи під сумнів його здатність брати участь у великих заходах».

В повідомленні стверджують, що найближче оточення диктатора стурбоване тим, що його «постійний кашель» буде розглядатися як «ознака швидкого погіршення здоров'я лідера», оскільки росія продовжує нападати на Україну. Минулого місяця російський президент кашляв у кліпі із зустрічі з віцепрем'єр-міністром Дмитром Чернишенком. За останній місяць путін скасував низку зустрічей, а також свою щорічну підсумкову пресконференцію в російському парламенті. Минулого тижня Путін мав відвідати танковий завод у Нижньому Тагілі, але його поїздка також не відбулася.

Крім того, 70-річний російський лідер не впевнено стояв на ногах, коли ступив на асфальт в Білорусі після польоту з Санкт-Петербурга на зустріч зі своїм близьким союзником олександром лукашенком минулого тижня.

Стверджується, що путін спочатку страждав на рак товстої кишки, який поширився, а ліки, які використовувалися для його лікування, призвели до ранніх симптомів хвороби Паркінсона.

Чутки навколо путіна і його здоров'я почали ходити багато років тому, але особливого розголосу вони набули в лютому 2022 року, коли під час розмови з лукашенком була помічена його «тремтяча рука». У квітні незалежне ЗМІ повідомило, що російський лідер неодноразово подорожував з онкологом. У травні колишній шпигун МІ-6 додав ваги заявам про погане здоров'я путіна. У розмові з LBC Крістофер Стіл сказав, що точні деталі невідомі, але путіна «постійно» супроводжують лікарі.

Своєю чергою міністр закордонних справ росії сергій лавров, говорячи про здоров'я путіна, в травні заявив, що «путін з'являється на публіці кожен день» і додав: «Я не думаю, що розсудливі люди можуть розгледіти якісь симптоми хвороби у цієї людини». У липні, директор ЦРУ Вільям Бернс також заявив, що російський президент «занадто здоровий», але уточнив, що його коментар «не є офіційним судженням розвідки».

Раніше російський журналіст Андрій Окунь стверджував, що уявлення росіян про господаря кремля немают нічного спільного з тим, яким він є насправді.

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