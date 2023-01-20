Останній день робочого тижня не лише подарує передчуття близьких вихідних, а й змусить неабияк попрацювати представників багатьох знаків зодіаку.

Але тих, хто виконає всі свої обов'язки якнайкраще, завтра і завтра чекає цілком заслужений відпочинок та багато сюрпризів від близьких, вважає австралійський астролог Анжела Перл.

Овни

Цього дня Овнам варто займатися тільки тими справами, які приносять справжнє задоволення. Можна почитати, помалювати, подивитися улюблений фільм тощо. Це допоможе позбавити своє життя негативних емоцій. Якщо з'явиться можливість перенести свої робочі завдання на інших колег, потрібно цим скористатися. Не потрібно навіть із цього приводу і переживати. Іноді таке можна собі дозволити.

Тельці

З людиною, з якою Тельці вже спілкуються упродовж тривалого часу, може виникнути сварка. Вона буде настільки сильною, що у результаті всі зв'язки будуть втрачені. Сильно сумувати із цього приводу не потрібно. Адже все, що не робиться, тільки на краще. Нервувати не варто навіть із найсерйозніших проблем. Адже Тельці втратять лише свою енергію. Нагромадити її потім буде дуже важко.

Близнюки

Варто приділити день на те, щоби розкрити свій потенціал. Адже у Близнюків дуже багато здібностей, про які вони навіть не знають. Якщо навіть і на роботі буде багато справ, то потрібно виділити хоча б мінімум часу на заняття, яке приносить справжнісіньку насолоду. Якщо хтось попросить допомоги, то відмовляти не варто. Однак потрібно стежити, щоб вона не переросла в нахабство.

Раки

Прийматися за вирішення фінансових проблем не вдалий час. Адже Раки ризикують зазнати найсерйозніших збитків. У представників знака, які мають автомобілі, можуть виникнути на дорозі проблеми. Тому під час керування варто бути максимально уважними. Якщо є можливість, то краще пересісти на місце пасажира. Брати гроші в борг — найбільша дурість.

Леви

Будь-які дрібні непорозуміння не повинні викликати у Львові жодних переживань. Адже в цьому нема нічого страшного. Багато справ не вдасться виконати лише через те, що Львів просто не вистачає часу. Астролог радить навчитися краще планувати свої справи. Є й чудові новини. Леви можуть дозволити собі всіма улюблений шопінг. Особливо цьому зрадіють представники прекрасної половини.

Діви

Потрібно обов'язково десятою дорогою обминати будь-які конфліктні ситуації та суперечки. Адже вийти переможцями Дівам точно не вдасться. У цьому зірки точно не будуть на їхньому боці. Тиснути на людей і щось від них вимагати точно не варто. Це призведе лише до сильних роздратування та непорозуміння. Дівам потрібно просто заспокоїтись і максимально тихо провести цей день. Надолужити втрачене вони незабаром зможуть.

Терези

Дуже несприятливий день, щоб здійснити поїздки та заводити нові знайомства. Чим менше Терези будуть спілкуватися з людьми, тим краще пройде їхній день. Навіть зустрічі з друзями можуть принести багато проблем, які точно нікому не потрібні. Увечері варто провести час наодинці із собою та своїми думками. Іноді це дуже корисно робити. Допомагає розібратися у проблемах.

Скорпіони

Цього дня Скорпіонам варто переходити до активних дій. Просто пересидіти точно не вдасться. Якщо вже давно було бажання відверто поговорити з другою половиною, то настав час. Не треба боятися, адже що далі все заходить, то стає тільки гірше. Також не зайвим буде налагодити спілкування з близькими родичами похилого віку. Їм як ніколи раніше потрібна підтримка Скорпіонів.

Стрільці

Активувати цього дня Стрільцям точно не варто. Тому на роботі перемикатися на складні завдання — точно погана витівка. Нікого засуджувати та критикувати не слід. Краще залишити при собі свою думку. Адже довести все одно нічого не вийде. Однак конфліктної ситуації точно не уникнути. Про позитивні зміни в житті поки не потрібно ділитися, інакше все може зіпсуватися.

Козероги

Всі свої думки, ідеї та звуження цього дня Козерогам варто залишити при собі. Інакше існує велика ймовірність того, що інформація буде використана проти Козерогів. Якщо хтось дуже багато обіцяє, то не треба йому довіряти. Він може виявитися фальшивим. Більше часу потрібно приділити членам сім'ї, які перебувають у похилому віці. Всі домашні справи дуже легко вирішуватимуться Козерогами.

Водолії

Всі свої емоції Водоліям варто тримати при собі. Влаштовувати сварки не потрібно ні з ким. Якщо хтось спеціально викликатиме на конфлікт, то треба їх просто ігнорувати. Інакше ця ситуація затягнеться на довгий час і матиме дуже плачевні наслідки. Працювати бажання у Водоліїв точно не виникне. Астролог радить не мучити себе та просто відпочити.

Риби

Представникам цього знаку зодіаку вдасться довести до логічного завершення всі справи, які раніше дуже довго не піддавалися. Також настав час для того, щоб почати дбати про своє здоров'я. Потрібно почати з огляду лікаря. Рибам варто обов'язково дозволити собі дрібні слабкості. Адже цього дуже хочеться.

Нагадаємо, раніше астролог назвала найнебезпечніші дні зими, попередивши в т. ч. про підготовку нового замаху на президента Зеленського

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram