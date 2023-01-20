«Не дай Боже народитися кац*пом»: український футболіст виклав листування з ріднею з росії

Колишній футболіст «Олімпіка», «Ворскли», «Карпат», а також клубів Польщі та Казахстану Олександр Дітятьєв, який підписав контракт із ФК «Львів», оприлюднив листування з ріднею з росії після початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. 34-річний уродженець Нової Каховки виклав кілька скринів спілкування в соцмережі з бабусею Любою — двоюрідною сестрою матері його покійного батька (Дитятьєв-старший, який, до речі, викликався до молодіжної збірної Радянського Союзу з футболу, загинув, коли хлопчику було 5 років).

Жінка з-за порєбріка вважає українців та росіян «одним народом» і впевнена, як і мільйони її співвітчизників, що росіяни допомагають українцям і «не вбивають невинних».

Дізнавшись про те, що Олексій перебуває у Польщі (на початку 2022-го футболіст виступав за місцеву «Краковію-2»), родичка почала йому розповідати, що її країна «допомагає українцям».

«Російські вам допомагають, і якщо ти знаєш історію, ти все зрозумієш. росіяни не вбивають безневинних. Ти в Польщі, а вони теж проти росії. Тобі задурили голову. Все проти росіян, а росія завжди всім допомагала. А тепер всі за Америку. Ось вони вбивають безневинних. Їм народ не потрібен. Вони ділять територію», — пише росіянка.

Сам футболіст не витримав такого спілкування, назвавши родичку «хворою людиною».

«Я народився в Україні, і я вважаю себе українцем, — цитує Олександра Дитятьєва „Український футбол“. — Не дай Боже народитися кац*пом, це було б найбільше покарання в житті. Нещодавно ця бабуся мені написала і ось так діалог зайшов, що всіх нас обманюють. Що б я їй не казав, це нічого не змінить у її голові».

Олександр Дитятьєв з дружиною та дочкою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України розповів про страхіття перебування брата-прикордонника в російському «концтаборі».

Фото ФК «Львів»

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