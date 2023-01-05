«Я не знаю, як він вижив»: ексфутболіст збірної України про жахіття перебування брата-прикордонника в російському «концтаборі»

Колишній футболіст «Шахтаря» та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів про жахіття перебування в російському полоні свого брата-прикордонника Сергія, якого вдалося звільнити в останній день 2022 року.

Нинішній спортивний директор «Вереса» зазначив, що підполковник Сергій Шевчук, у котрого були зламані ребра, вижив у «концтаборі» росіян лише завдяки силі волі та стійкості. Наразі офіцер Держприкордонслужби, у якого четверо дітей, проходить реабілітацію у шпиталі. Брати завжди на зв'язку.

«Війна застала мого брата у Маріуполі, — цитує В'ячеслава Шевчука „Український футбол“. — Він разом зі своїм батальйоном прикордонників та бійцями „Азова“ захищав місто. Пізніше вони перебралися на „Азовсталь“. Сергій одним з останніх здався в полон, тому що команда відтягнути на себе війська ворога була виконана і протистояти переважаючим силам противника більше не мало сенсу».

Знаменитий футболіст розповів, що Сергій пережив вибух у Оленівці і не зламався в катівнях у росії. Тривалий час брати не спілкувалися.

«Росіяни не дозволяли Сергію говорити телефоном, — продовжує Шевчук-молодший. — Я дізнавався про його стан і де він перебуває, від прикордонників, яких звільняли з полону. Спочатку він був у колонії для військовополонених в Оленівці, саме тоді, коли її обстріляли. Дякувати Богу, він вижив. Останнім місцем його дислокації була Волгоградська область. Про звільнення брата я дізнався 31 грудня, коли побачив Сергія на фото з-поміж інших звільнених.

Сергій за пів року схуд з 85 до 58 кг. На сніданок, обід та вечерю їм навіть по 120 грамів каші не давали. Порції були мінімальними, щоб підтримувати життя. Брату навіть не надали медичної допомоги, хоча у нього були зламані ребра, пошкоджені внутрішні органи, були проблеми із зубами. Над нашими військовополоненими росіяни просто знущаються. Я не знаю, як він вижив. Напевно, лише завдяки сильному характеру, силі волі та стійкості. Таке враження, що він повернувся з концтабору".



До речі, брат В'ячеслава Шевчука, який старший за нього на рік, теж у юності займався футболом. Тренувався у луцькій ДЮСШ, потім закінчив Львівський спортінтернат і навіть виступав за «Скалу» (Стрий) на позиції правого захисника. Однак пізніше Сергій Шевчук вирішив завершити спортивну кар'єру та став військовим.

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Фото uaf.ua

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