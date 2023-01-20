З Днем ангела Івана: щирі побажання та красиві листівки
Ім’я Іван (жіночий аналог — Іванна) з давньоєврейської означає «милість Божа». Свій День ангела Івани святкують 20 січня, 9 лютого, 21 травня, 7 липня, 11 вересня, 27 вересня та 9 жовтня. Однак найвідомішими є саме іменини в січні, адже в цей день вшановують святого Іоанна Хрестителя.
Зазвичай Іванам притаманні такі риси, як спокій і добропорядність. Іван неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Як не дивно, саме неспішність і врівноваженість Івана приносять йому максимальні дивіденди. Івана зазвичай важко вивести з себе.
Носії імені дуже любить працювати руками, але може досягти успіху і в розумовій праці. З них виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.
У сімейних стосунках носії імені — зразкові чоловіки і дружини, та чудові батьки, хоча іноді надмірно балують своїх дітей.
Тож якщо у вас є знайомі Івани й Іванки — обов'язково привітайте їх з днем їхнього ангела!
***
З днем ангела, Іване, я вітаю
Та від серденька тобі я побажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
Тож з днем ангела, Іване,
І прийми від нас вітання!
***
Твоє ім'я, Іван, — найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
У нього завжди буде віра і надія!
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Тож тобі я тут бажаю гарних зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
***
Свят у світі є багато.
Іменини — також свято —
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг —
Все, Іване, все — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Також можна відправити коротке прозове привітання імениннику.
***
Іване, в день народження, в цей день декілька років тому, на плече Господь надав тобі свого ангела, щоб він оберігав тебе. Бажаю ніколи не розставатися с ним, нехай він йде попереду та осяває шлях. У моменти відчаю вкриває своїми крилами та заспокоює серце. Від себе особисто скажу, що у тебе є людина, яка кине усі справи та прийде на допомогу в будь-який час.
***
Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою, Іване, три свічки, Першу — за любов, вічне щастя. Другу — за доброту, правду і прямоту. Третя свічка обереже Тебе від негод і образ.
Нагадаємо, що популярний астролог 20 січня обіцяє справедливу винагороду тим, хто виконає сьогодні всі свої обов'язки якнайкраще — на них чекатиме не лише відпочинок, але й багато сюрпризів від близьких.
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