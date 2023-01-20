З Днем ангела Івана: щирі побажання та красиві листівки

Ім’я Іван (жіночий аналог — Іванна) з давньоєврейської означає «милість Божа». Свій День ангела Івани святкують 20 січня, 9 лютого, 21 травня, 7 липня, 11 вересня, 27 вересня та 9 жовтня. Однак найвідомішими є саме іменини в січні, адже в цей день вшановують святого Іоанна Хрестителя.

Зазвичай Іванам притаманні такі риси, як спокій і добропорядність. Іван неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Як не дивно, саме неспішність і врівноваженість Івана приносять йому максимальні дивіденди. Івана зазвичай важко вивести з себе.

Носії імені дуже любить працювати руками, але може досягти успіху і в розумовій праці. З них виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

У сімейних стосунках носії імені — зразкові чоловіки і дружини, та чудові батьки, хоча іноді надмірно балують своїх дітей.

Тож якщо у вас є знайомі Івани й Іванки — обов'язково привітайте їх з днем їхнього ангела!

***

З днем ангела, Іване, я вітаю

Та від серденька тобі я побажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

Тож з днем ангела, Іване,

І прийми від нас вітання!

***

Твоє ім'я, Іван, — найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

У нього завжди буде віра і надія!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож тобі я тут бажаю гарних зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг —

Все, Іване, все — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Також можна відправити коротке прозове привітання імениннику.

***

Іване, в день народження, в цей день декілька років тому, на плече Господь надав тобі свого ангела, щоб він оберігав тебе. Бажаю ніколи не розставатися с ним, нехай він йде попереду та осяває шлях. У моменти відчаю вкриває своїми крилами та заспокоює серце. Від себе особисто скажу, що у тебе є людина, яка кине усі справи та прийде на допомогу в будь-який час.

***

Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою, Іване, три свічки, Першу — за любов, вічне щастя. Другу — за доброту, правду і прямоту. Третя свічка обереже Тебе від негод і образ.



Нагадаємо, що популярний астролог 20 січня обіцяє справедливу винагороду тим, хто виконає сьогодні всі свої обов'язки якнайкраще — на них чекатиме не лише відпочинок, але й багато сюрпризів від близьких.

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