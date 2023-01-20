«Застрелив, бо війна»: у Миколаєві винесли вирок військовому, який вбив чоловіка за порушення комендантської години

Корабельний районний суд Миколаєва, де нещодавно скоротили комендантську годину, визнав військовослужбовця винним в умисному вбивстві, про це стало відомо з опублікованого вироку.

За матеріалами справи, 3 березня 2022 року близько 23:00 години за порушення комендантської години у Миколаєві було затримано чоловіка. Його забрали до територіального центру, після чого було прийнято рішення про переведення його до будівлі будинку культури «Корабельний» до закінчення строку дії комендантської години.

Для супроводження прибули озброєні військовослужбовці, які мали довести чоловіка та передати черговому, але обвинувачений вирішив особисто супроводити зазначену особу, взявши із собою автомат Калашникова. Він почав критикувати потерпілого за порушення комендантської години. А після того, чекаючи на сигнал світлофора, здійснив чоловіку два постріли в область тулуба та голови. В результаті людина померла на місці.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину заперечив. За його словами, він дорогою розпитував затриманого, хто він такий, звідки та чи не є диверсантом.

«В момент повороту на вулиці я отримав удар в область лівого ока, скоріше за все, мене затриманий вдарив головою, — заявив обвинувачуваний на суді. — Після нанесення удару я почав рухатися, самого опонента не бачив, оскільки було темно, лише чув звуки його капців. Крикнув „стій“, але той не зупинився, після чого, діючи „на автоматі“, вистрілив два рази у напрямку звуків, при цьому не бачив людину. Причиною пострілів стало те, що йде війна…»

В результаті колегія суддів призначила військовому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові порушення вимог щодо заборони пересування у комендантську годину призвело до трагедії: водій намагався втекти від патрульних, став винуватцем ДТП та загинув.

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