Важливі зміни у Трудовому кодексі Польщі з січня 2023 року: що потрібно знати українцям

У 2023 році у Трудовому кодексі Польщі відбулися важливі зміни, серед яких насамперед — запровадження перевірок тверезості працівників (в тому числі й тих, що працюють дистанційно), а також закріплення дистанційної роботи на офіційному рівні. Які з них стосуються наших співвітчизників, що знайшли прихисток в країні під час війни України з рф, розповіли автори видання Ukrainianinpoland.pl.

Згідно зі змінами, можливо кілька варіантів дистанційної роботи:

Właściwa — виконується повністю або частково поза робочим місцем;

віддалена робота за ініціативою керівника — запроваджується зокрема під час епідемії чи пандемії;

епізодична віддалена робота — можлива за бажанням працівника, якщо йому потрібно доглядати хворого родича тощо. В цьому випадку можна працювати віддалено не більше, ніж 24 дні на рік.

У перший двох випадках роботодавець зобов’язаний забезпечити працівника усім необхідним і покрити витрати за комунальні платежі, які потрібні для виконання дистанційної роботи.

Також законодавчими новаціями є віддалена робота або гнучкий графік для батьків, які виховують дитину до 8 років (раніше для цього дитині не мало бути більше 4-х років). Крім того, працівникам, які виховують дитину до 8 років, не можуть доручати понаднормову роботу або роботу у нічний час без згоди таких працівників. Те саме стосується й відряджень.

Перевірки тверезості робітників

Перевірки повинні бути закріплені у груповому договорі, в правилах трудового розпорядку або ж про це має бути повідомлено заздалегідь.

У правилах перевірки тверезості повинно бути перераховане тип обладнання, за допомогою якого виконується перевірка, періодичність та час перевірки (при цьому вона не повинна виконуватися лабораторними методами, а обладнання, за допомогою якого здійснюється перевірка, повинно мати дійсне свідоцтво про калібрування та перевірку якості).

Якщо відбувається перевірка працівника, який працює віддалено, вона відбувається поза місцем роботи такого працівника в його робочій час та не повинна порушувати його особистий простір.

Станом сп’яніння вважається той випадок, коли коли концентрація алкоголю перевищує 0,25 мг в 1 дм³ повітря, що видихається. Покаранням за перебування на робочому місці в нетверезому стані є догана, недопуск до роботи або навіть звільнення.

Важливі зміни також стосуються й умов надання відпустки робітникам.

Якщо йдеться про декретну відпустку, то тут відбудуться такі зміни:

відпустка становитиме від 41 до 43 тижнів (наразі — від 32 до 34 тижнів);

кожен з батьків матиме 9 тижнів декретної відпустки без права передачі.

Працевлаштування іноземних робітників

З 2023 року воно повинно бути повністю електронним. Завдяки цьому можна буде, отримати дозвіл, працевлештуватися та отримати трудовий договір у електронному вигляді.

Крім того, в рамках цієї поправки буде створено спеціальну базу заробітних плат. За допомогою цьому планується запобігти випадкам, коли іноземці отримують меншу заробітну плату, ніж їхні польські колеги, виконуючи одну й ту саму роботу. Зміни також передбачають, що буде спрощено процедуру видачі дозволу на подальше виконання роботи.

Мінімальна зарплата

Починаючи з січня 2023 року, рівень мінімальної зарплати в Польщі зростає вдвічі (досі мінімальна зарплата за трудовим договором становила 3010 злотих на місяць (без урахування податків та обов'язкових платежів), а за договором доручення — 19,70 злотих на годину.

Що стосується трудового договору, то з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 3490 злотих на місяць. Але на цьому підвищення не закінчуються. Вже у липні очікується нове зростання рівня мінімальної зарплатні. Починаючи з цього місяцю вона становитиме 3600 злотих.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, які види фінансової допомогу можуть отримати українці в Польщі.

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