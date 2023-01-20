У Грузії колишній військовий вбив п’ятьох людей і застрелився

У ніч на 20 січня в грузинському місті Сагареджо (50 км від Тбілісі) озброєний чоловік відкрив вогонь по людях із балкона житлового будинку. Як повідомляє місцеве видання «Эхо Кавказа» з посиланням на МВС Грузії, загинуло п'ятеро людей, серед яких — один поліцейський.

Поранень зазнали п'ятеро осіб. Їхній стан оцінюється як стабільно важкий.

За словами очевидців, стрілянина почалася поблизу клініки Geo Hospitals і тривала близько години.

Коли ж поліція розпочала спецоперацію із затримання зловмисника, він покінчив життя самогубством.

За словами міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, на місце подій довелося викликати саперів, тому що спецназівці виявили поруч із вже мертвим тілом зловмисника кілька кілець від гранат.

Стрільцем виявився колишній військовий 1974 року народження. Він перебував на військовій службі з 2006 до 2021 року, проходив службу у складі грузинського контингенту в Афганістані. Місцеві жителі припускають, що у нього, ймовірно, були проблеми з психічним здоров'ям, адже свого часу він перебував на відповідному лікуванні.

За словами глави МВС, під час нападу в будинку підозрюваного перебував також його повнолітній син. Він покинув квартиру після початку стрілянини.

Мотиви стрільця поки невідомі, їх має з'ясувати слідство.

Справу порушено за двома статтями кримінального кодексу Грузії — стаття 110 («Умисне вбивство двох або більше осіб за обтяжуючих обставин») і стаття 236 («Протиправні придбання або зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв»).

Нагадаємо, на початку року в Києві виправдали чоловіка, який влаштував стрілянину з балкона своєї квартири. Вся справа в тому, що мішенню був російський ворожий дрон.

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