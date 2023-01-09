Суд ухвалив рішення у справі киянина, який влаштував стрілянину по російському дрону з балкона своєї квартири

Ворожі дрони, у тому числі й дрони-камікадзе, якими росія атакує і критичну інфраструктуру, і житлові будинки, коять багато лиха. У МВС України закликали громадян самотужки не намагатися їх збивати, бо це може завдати більшої шкоди.

Втім, були випадки, коли громадяни стріляли по дронах, як це сталося, наприклад, минулої осені у Києві — чловік здійснив кілька пострілів з травматичної зброї. Тоді було відкрите адміністративне провадження за ст. 174 КУпАП. А днями суд ухвалив рішення в цій справі.

«Під час судового засідання громадянин просив закрити провадження у справі, посилаючись на те що, 4 листопада 2022 року, приблизно о 21:30 він побачив літаючий об`єкт, схожий на ворожий дрон, та здійснив постріл вгору з балкону своєї квартири для захисту будинку та жильців… Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що чоловік скоїв адміністративне правопорушення, однак, враховуючи, що метою таких дій було усунення небезпеки, що загрожувала життю та здоров`ю осіб, а також, зважаючи, що негативних наслідків від таких дій не наступило, натомість заподіяна шкода суспільним відносинам є менш значною, ніж відвернута, тому вказана дія вчинена у стані крайньої необхідності, а відтак, провадження у справі слід закрити», — йдеться у рішенні.

Нагадаємо, що співачка Наталя Могилевська у жовтні минулого року зняла на відео іранський дрон-камікадзе та розповіла, як вони з сусідами намагалися його збити.

Раніше офіцер ЗСУ та військовий блогер Мирослав Гай пояснював, чому цивільним не варто стріляти по «шахедах».

Фото Pixabay

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