Фейсбук та інстаграм перестануть блокувати згадки про полк «Азов» та фото жіночих грудей

Бани українців у фейсбуці та інстаграмі за «мову ненависті» та «розпалювання ворожнечі» — звична справа. Впроваджувана компанією Meta цензура (у них вона називається «дотриманням правил спільноти») не може зрозуміти, що ми не можемо без ненависті писати про окупантів, які вбивають та ґвалтують наших співвітчизників. Так, наприклад, свободівця Андрія Іллєнка було забанено за допис про збір коштів на дрон для його батальйону, з яким наші захисники на бахмутському напрямку змогли б «ще краще робити смерть ворогам». Модератори фейсбуку зауважили, що цим вони намагаються «запобігти заподіянню шкоди будь-кому в реальному світі» (фактично тут вони намагаються завадити українцям захищатися від російської агресії). У перманентному «тіньовому» бані нині й сторінка «ФАКТІВ», бо наші публікації ображають росіян та розпалюють ненависть до них.

Окремо можна виділити ситуацію з інформаційними ресурсами «Азова»: вже багато років з подачі росіян та ліваків" з усього світу їх банять та видаляють у соцмережах, звинувачуючи в нацизмі. Так само обходяться й з багатьма повідомленнями про «Азов» та азовців. Та, схоже, хоч у цьому питанні намітилися зрушення на краще.

«Meta пообіцяла не блокувати контент про полк „Азов“. Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі, — написав у телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. — Фейсбук та інстаграм стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів. Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк „Азов“. Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв».

А ще Meta буде зобовʼязана дозволити зображення жіночих грудей, щоб не дискримінувати їх на фоні оголених чоловічих торсів. Як не дивно, сталося це завдяки трансгендерам та небінарним особистостям (це ті, що не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою).

Виявляється, в компанії існує наглядова рада, яка розбирає деякі апеляції учасників спільноти на бани та видалення контенту. Одним із розглянутих питань днями стало видалення в інстаграмі зображення грудей трансгендерної й небінарної пари, якими користувачі супроводили прохання до спільноти скинутися на операцію зі зменшення цих грудей, аби вони стали більш пласкими.

Модератори знімки видалили, розцінивши це як сексуальні домагання. Та наглядова рада вирішила, що це було неправильним, оскільки дискримінує жінок, трансгендерів, інтерсексуалів та небінарних особистостей у порівнянні з чоловіками. Рада рекомендувала, а Meta з цим погодилася) змінити правила модерації зображень з жіночими сосками, щоб не було дискримінації за ознаками статі. І навіть ширше — планується змінити «стандарти спільноти» щодо оголеності дорослих та сексуальної активності. А також спростити внутрішні інструкції для модераторів, оскільки вони дуже заплутані й часто призводять до помилкових видалень контенту та банів.

От тільки сумно, що право жінок та транссексуалів показати свої соски для соцмереж набагато важливіше за права українців на життя та свободу.

До речі, дуже часто покарання в інтернет-спільнотах мають досить дивні причини. Так, в ютубі на сторінку InformNapalm наклали обмеження (позначили як «контент для дорослих») за «зображення оголеного тіла та вміст сексуального характеру». Де модератори знайшли оголене тіло й сексуальність у відео монологу терориста Гіркіна, невідомо. Певно, вирішили, як в бородатому анекдоті, що «під одежею він же — голий!»

Андрію Іллєнку та батальйону «Свобода» фейсбук намагається завадити боронити Україну від російських агресорів.

Журналісту Михайлу Ткачу фейсбук погрожував видаленням акаунту за те, що Олексій Порошенко назвав росіян, що вбили 30 дітей, вбивцями.

Користувач під ніком Ferdinand von Steinberg із фото котика у фейсбуці також був звинувачений у «зображенні оголеного тіла або сексуальної активності».

Маргариту Горських попередили про відповідальність за «розповсюдження фейків» за жарт «коти завжди правили світом».

Лідеру «Демсокири» Юрію Гудименку фейсбук видалив допис про бренди, що працюють у росії та платять там податки, бо він «демонструє мову ненависті й ворожнечі».

І таких прикладів про «дивну» поведінку модераторів соцмереж щодо українців чи проукраїнськи налаштованих користувачів можна наводити безліч. Що наводить на думку про великий вплив москви на модерацію популярних соцмереж. Певно, багато хто ще памʼятає масові бани українців за «дитячу порнографію» — фото доньки загиблого українського офіцера з нагородою батька. Тоді ще Марк Цукерберг просив вибачення у відповідь на звернення Петра Порошенка, мовляв, система допустила збій. Після чого це фото почали банити «за розпалювання ворожнечі».

До речі, за «дитячу порнографію» не так давно видалили допис волонтера Георгія Туки, там було зображення (повністю вдягненого) Рамзана Кадирова, якому дофотошопили дитячі колготки.

У Meta ж будь-який вплив москви заперечують. Так, у компанії відповіли на запит Forbes: «Всупереч деяким міфам, у нас немає та ніколи не було модераторів, які працюють з москви. У нас там також немає і ніколи не було офісу. Загалом на модерації працюють 15 000 рецензентів контенту, з українським працюють українські модератори. Регіональний офіс, що керує 28 країнами всього регіону Центральної та Східної Європи, включно з Україною, розташований у Варшаві. Для перевірки вмісту постів та скарг користувачів компанія використовує поєднання людської праці та технологій штучного інтелекту. У цих командах працюють носії української мови, які розуміють локальний контекст. Український контент, який потребує мовної та культурної експертизи, перевіряють українські модератори».

Хоча на цей штучний інтелект користувачі масово нарікають, бо, як показує практика, масована атака скаргами майже стовідсотково призводить до бану навіть за найневинніше повідомлення. Але Meta стверджує, що це зовсім не так, що кількість скарг ніяк не впливає на рішення модераторів чи штучного інтелекту, якщо пост не порушує стандартів спільноти.

У Meta хваляться, що з початком масованого вторгнення рашистів вони створили свій Центр спеціальних операцій для боротьби з дезінформацією, збільшили фінансування українських фактчекерів. Але, за заявами як користувачів соцмереж, так і Міністерства цифрової трансформації України, часто модерація фейсбуку та інстаграму становить велику проблему не стільки для поширення дезінформації, скільки для висвітлення злочинів окупантів — як у цих, так і в інших соцмережах інформація про війну в Україні, про російські злочини часто видаляється, а блогери потрапляють в бан.

На жаль, те ж саме коїться і в інших соцмережах. «Зникнення „Війни в Україні“ з трендів твіттеру. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою росагресії. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь — зиму 2022?» — написав у твіттері радник глави ОП Михайло Подоляк.

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