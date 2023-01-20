Ракети, САУ, гаубиці: Британія та ще 10 країн Європи погодили новий потужний пакет військової допомоги Україні

У четвер, 19 січня, на військовій базі біля естонського міста Тапа відбулася зустріч міністрів оборони 11 країн Європи. Брали участь Естонія, Латвія, Литва, Польща, Великобританія, Данія, Чехія, Німеччина, Фінляндія, Словаччина, Нідерланди. Ініціаторами виступили Естонія та Британія. Вони закликали інші європейські країни виробити спільний план військової допомоги Україні, який буде представлений на черговій зустрічі Контактної групи на базі «Рамштайн» у Німеччині 20 січня.

Результат естонського саміту вражає. Великобританія поставить нашій країні найближчим часом 600 ракет Brimstone. «Ця високотехнологічна зброя неймовірно важлива, вона допоможе Україні зайняти домінуючі позиції на полі бою», — наголосив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

«Наша зустріч сьогодні демонструє президенту росії володимиру путіну, що західні країни, як і раніше, підтримують Україну. Якщо путін розраховує на те, що підтримка ослабне цього року, він помиляється», — додав він.

Данія заявила, що передає 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, які вона замовила у Франції.

Естонія спрямує військову техніку вартістю 113 мільйонів євро. Пакет включає десятки гаубиць FH-70 та D-30 та сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що Київ найбільше потребує важкого озброєння, щоб захопити ініціативу та дати рішучу відсіч росії.

«Естонці знають зі своєї болючої історії, що відбувається, коли зло перемагає, і велика країна поглинає малі. Якщо впаде Україна, під загрозою опиниться свобода і в інших частинах світу. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право всіх країн, зокрема Естонії, на свободу та демократію», — наголосила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Латвія поставить десятки систем Stinger, два вертольоти М-17, десятки кулеметів, безпілотники, а також підготує 2 тисячі українських солдатів.

Під час зустрічі у Тапі стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні близько 100 танків Leopard-1 та Leopard-2 до кінця 2023 року. Компанія чекає лише на дозвіл уряду Німеччини.

Є надія, що Берлін оголосить про нього на саміті у Рамштайні. Щоправда, канцлер ФРН Олаф Шольц знову обережний. Він заявив, що його країна погодиться дати Україні танки Leopard тільки після того, як США нададуть ЗСУ свої танки Abrams.

Шольц мав телефонну розмову на цю тему з президентом США Джо Байденом. Байден, як стверджують американські та німецькі ЗМІ, жодних обіцянок не дав.

Проте є підстави вважати, що нерішучість Берліна залишиться у минулому, оскільки у ФРН відбулася зміна міністра оборони. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Крістіне Ламбрехт була змушена піти у відставку. Її місце зайняв досвідчений політик Борис Пісторіус. 62-річний голова Бундесверу вже зустрівся 19 січня з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Після переговорів Пісторіус заявив, що впевнений у позитивному розв'язанні питання щодо постачання танків Leopard Україні.

Заклики надати нашій країні важкі сучасні танки звучать цими днями й на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. «Зараз — поворотний момент війни, і треба суттєво збільшити допомогу Україні. Якщо ми хочемо домогтися мирних переговорів завтра, то маємо дати більше зброї сьогодні», — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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