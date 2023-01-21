Україна готується до нового великого наступу російського агресора, який може розпочатися найближчими тижнями. Про це заявив голова Фонду держмайна України Рустем Умєров американському виданню The Daily Beast.

Видання називає Умєрова одним із ключових інсайдерів президента Зеленського. За словами Умєрова, ймовірно, росія готується оточити Україну з одночасним наступом на трьох фронтах.

Рустем Умєров, який також був членом групи з переговорів з росією навесні минулого року, сказав, що Кремль готується до нового наступу, який може розпочатися вже в лютому. За його словами, агресор планує атакувати з півночі, через білоруський кордон, з опорних пунктів росії на сході України та півдня, з окупованих росією Криму та частини Запорізької області.

«Російські війська оточують нас на 240 градусів, атакують з боку Чорного моря, з боку білорусі, Луганської та Донецької областей», — цитує The Daily Beast Умєрова.

У свою чергу військовий експерт та колишній співробітник оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олег Жданов повідомив, що росія нарощує сили в Запорізькій області.

«Схоже, вони планують кліщовий удар із харківського (на сході) та запорізького (на півдні) напрямів, намагатимуться захопити всі основні сили оборони України», — сказав Жданов, додавши, що російські військові постійно переміщують 10−12 тисяч осіб у білорусь (на північ) та посилюються у Луганській та Донецькій областях.

У цій ситуації Україні не вистачає боєприпасів та зброї.

«Ми боремося з росіянами голими руками», — сказав Умєров.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали п'ять сценаріїв війни в Україні у 2023 році.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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