«Буде дуже важко»: американські військові вважають, що Україна навряд чи зможе звільнити всі окуповані території у 2023 році

Військові експерти, говорячи про війну в Україні, висловлюють різні припущення щодо тривалості бойових дій, не виключаючи їхнього завершення вже поточного року.

А очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі після засідання у форматі «Рамштайн» зазначив, що Силам оборони України буде вкрай важко звільнити всю свою територію від загарбників протягом 2023 року військовим шляхом, пише ZN.UA

Втім, за його словами, це не означає, що така операція неможлива чи не станеться, але буде дуже важкою.

Генерал впевнений, що ЗСУ точно зможуть й надалі тримати оборону та стабілізувати фронт, а за умови надання різноманітної допомоги з боку партнерів — й проводити суттєві контрнаступальні операції тактичного чи оперативного рівня.

У той же час, за його словами, лідери США, України та більшості країн Європи вважають, шо війна завершиться за столом переговорів, початок яких залежить від українського та російського президентів.

«Президент путін може завершити війну й сьогодні, адже саме він її розпочав, це його війна. Ця війна призвела до надзвичайних жертв і шкоди для російської армії, для рф», — додав Міллі.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський днями заявив, що не знає, чи живий наразі путін, і не в курсі, що за коло осіб ухвалює рішення у кремлі. «Коли ми говоримо „мирні переговори“, я не зовсім розумію, з ким», — зазначав український президент.

Також він високо оцінював домовленості щодо військової допомоги у рамках «Рамштайна», але зазначав, що за сучасні танки ще доведеться «поборотися».

Фото з Вікіпедії

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