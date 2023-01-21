39.84 / 40.55 42.40 / 43.30
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Перевіряють документи та оглядають автомобілі: СБУ знову проводить у Києві контррозвідувальні заходи (фото)

10:58 21 січня 2023
Перевірка СБУ

Співробітники СБУ, які нещодавно проводили безпекові заходи в урядовому кварталі в Києві, 21 січня займаються перевірками у Деснянському районі столиці, зокрема, у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

«СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією. Мета — посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану. Громадян попереджають про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірку документів та огляд автомобілів.

Фото СБУ

Також правоохоронці здійснюватимуть огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Фото СБУ

Громадян просять з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, що днями в СБУ повідомляли про викриття агентурнох мережі головного управління генштабу збройних сил росії (ГРУ) у Дніпрі. Було затримано сімох ворожих агентів, які наводили ракетні удари рашистів на енергетичну інфраструктуру. Перевіряється їхня причетність до ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня.

Фото СБУ

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирило Шевченко

Чемпіон Європи відмовився грати за Україну і виступатиме під іншим прапором

родина Насті Ігнатенко

«Сподівалися на диво. Але воно не сталося»: родину, про яку «ФАКТИ» розповідали як безвісти зниклу, знайшли під завалами

зодіак

Скоро купатимуться в грошах: названо 4 знаки за Східним гороскопом, на яких чекає нечуване багатство

ракета

Ракети Х-22 можна перехоплювати: Олег Жданов розповів, що для цього потрібно

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту