Перевіряють документи та оглядають автомобілі: СБУ знову проводить у Києві контррозвідувальні заходи (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно проводили безпекові заходи в урядовому кварталі в Києві, 21 січня займаються перевірками у Деснянському районі столиці, зокрема, у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

«СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією. Мета — посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану. Громадян попереджають про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірку документів та огляд автомобілів.

Фото СБУ

Також правоохоронці здійснюватимуть огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Фото СБУ

Громадян просять з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, що днями в СБУ повідомляли про викриття агентурнох мережі головного управління генштабу збройних сил росії (ГРУ) у Дніпрі. Було затримано сімох ворожих агентів, які наводили ракетні удари рашистів на енергетичну інфраструктуру. Перевіряється їхня причетність до ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня.

Фото СБУ

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