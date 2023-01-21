Чи можуть вручити повістку у військкомат людині, яка перебуває на лікарняному: юристи пояснили нюанси

В Україні, де триває загальна мобілізація, уповноважені особи можуть вручати повістку військовозобов’язаним громадянам, які перебувають на лікарняному, пише B2BConsult.

Так, адвокат Ірина Леонова попередила, що чинне законодавство не забороняє уповноваженим особам вручати повістки громадянам навіть за умови, якщо вони перебувають на офіційному лікарняному. Якщо повідомлення прийшло на підприємство — його може передати керівник. Разом з тим, роботодавець може не вручати повістку своєму підлеглому, якщо він перебуває на лікарняному.

«В усіх інших випадках вручити повістку у належний спосіб, дотримуючись порядку вручення, можуть уповоноважені особи і під час перебування на лікарняному. Тобто, сама по собі тимчасова непрацездатність не захищає вас від вручення повістки, але перебування на лікарняному надає вам поважну причину неявки до військомату», — продовжила адвокат, пояснюючи деякі нюанси законодавства.

Хвороба або необхідність догляду за хворим родичем, який проживає разом із військовозобов’язаним, також є поважними причинами, з яких громадяни можуть своєчасно не з’явитися до центру комплектації, якщо їм надійшла повістка.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні продовжили відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Також юристи пояснили, чи законне заповнення повістки безпосередньо перед врученням, та розвіяли міфи про нові правила військового обліку.

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