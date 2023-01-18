В Україні продовжили відстрочку від мобілізації під час воєнного стану: кого це стосується

В Україні триває мобілізація. Влада продовжила відстрочку від призову військовозобов'язаним, яких забронювали на час мобілізації. Таке рішення ухвалив Кабмін, внісши відповідні зміни до постанови від 4 листопада.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, передає «Я і закон».

В результаті внесених змін терміни дії нинішніх відстрочок, що ще не закінчилися, продовжуються автоматично на три місяці, згідно з постановою уряду від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану».

Як відомо, бронювати під час мобілізації та дії режиму воєнного стану можна співробітників:

- працюючих в органах влади та інших держорганах,

- органів місцевого самоврядування,

- працюючих на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання,

- підприємств, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань,

- підприємств критичної інфраструктури.

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