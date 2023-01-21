«Ситуативний вплив»: Олександр Коваленко — про значення західних танків для контрнаступу ЗСУ
«Пройдемося Leopard 2. Те, що ми їх не отримали вчора, не означає, що ми їх не отримаємо завтра. Образно, звичайно ж, — пише Олександр Коваленко в соцмережах. — Але слід розуміти кілька основних моментів.
Перший — наші партнери мають розуміння необхідності надання Україні танків.
Тобто якщо раніше йшлося виключно про радянські зразки танків, то зараз обговорюється саме питання надання західних зразків танкового озброєння. До того ж не попередніх поколінь, а сучасних.
Другий — старт місій з навчання українських екіпажів Leopard 2.
Процес навчання управлінню, а також обслуговуванню танків Leopard 2 це завдання не одного дня чи тижня, а мінімум — місяця. У свою чергу, за цей місяць чи трохи більше якраз може бути ухвалено рішення щодо передачі Україні даного типу озброєнь.
Третій — відсутність західних зразків танкових озброєнь матиме вплив на можливості щодо контрнаступу ЗСУ, але ситуативне.
Україна — це велика країна з різноманітною географією, ландшафтами, рельєфом, а також ситуативністю в зоні бойових дій.
Найяскравішим прикладом є звільнення Харківської області, яке здійснювалося ЗСУ без ударних танкових кулаків, у той час як у ворога в цій локації була найбільша бронетанкова група у всій зоні бойових дій. Результат? Частина цієї групи дісталася ЗСУ у вигляді трофеїв.
Так, є локації, де без танків, як основного чи допоміжного проривного, наступального елемента нам не обійтися. Але є локації, де роль танкових кулаків навіть не другопланова, а третьопланова. І доки у Берліні продовжують народжувати з рішенням, процес може йти.
Проте це не виключає того факту, що так чи інакше, але сучасна танкова компонента ЗСУ для повного звільнення території України у відповідності до кордонів 1991 року буде необхідна. Питання в іншому. Ця історична подія відбудеться з танками Leopard 2 або без них".
Фото з Вікіпедії
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