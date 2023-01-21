Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко пояснив нюанси постачання Україні сучасних танків, рішення про яке наразі не ухвалено

«Пройдемося Leopard 2. Те, що ми їх не отримали вчора, не означає, що ми їх не отримаємо завтра. Образно, звичайно ж, — пише Олександр Коваленко в соцмережах. — Але слід розуміти кілька основних моментів.

Перший — наші партнери мають розуміння необхідності надання Україні танків.

Тобто якщо раніше йшлося виключно про радянські зразки танків, то зараз обговорюється саме питання надання західних зразків танкового озброєння. До того ж не попередніх поколінь, а сучасних.

Другий — старт місій з навчання українських екіпажів Leopard 2.

Процес навчання управлінню, а також обслуговуванню танків Leopard 2 це завдання не одного дня чи тижня, а мінімум — місяця. У свою чергу, за цей місяць чи трохи більше якраз може бути ухвалено рішення щодо передачі Україні даного типу озброєнь.

Третій — відсутність західних зразків танкових озброєнь матиме вплив на можливості щодо контрнаступу ЗСУ, але ситуативне.

Україна — це велика країна з різноманітною географією, ландшафтами, рельєфом, а також ситуативністю в зоні бойових дій.

Найяскравішим прикладом є звільнення Харківської області, яке здійснювалося ЗСУ без ударних танкових кулаків, у той час як у ворога в цій локації була найбільша бронетанкова група у всій зоні бойових дій. Результат? Частина цієї групи дісталася ЗСУ у вигляді трофеїв.

Так, є локації, де без танків, як основного чи допоміжного проривного, наступального елемента нам не обійтися. Але є локації, де роль танкових кулаків навіть не другопланова, а третьопланова. І доки у Берліні продовжують народжувати з рішенням, процес може йти.

Проте це не виключає того факту, що так чи інакше, але сучасна танкова компонента ЗСУ для повного звільнення території України у відповідності до кордонів 1991 року буде необхідна. Питання в іншому. Ця історична подія відбудеться з танками Leopard 2 або без них".

Фото з Вікіпедії

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