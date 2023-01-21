Знімали статеві акти на відео: сина ексзірки «Шахтаря» звинувачують у тяжкому злочині

Сина-футболіста ексфорварда донецького «Шахтаря» та збірної Італії Крістіано Лукареллі 23-річного Маттіа звинувачують у особливо тяжкому злочині — груповому зґвалтуванні, повідомляє Corriere dello Sera.

Гравець «Ліворно» Маттіа Лукареллі та його 22-річний партнер по команді Федеріко Аполлоні були заарештовані і поміщені під домашній арешт під час розслідування можливого сексуального насильства у березні минулого року.



За даними прокуратури, молоді люди разом із трьома друзями обдурили американську студентку, яка була напідпитку. Вони мали відвезти дівчину на машині від одного з нічних клубів Мілана до її будинку, а в результаті доправили до квартири Лукареллі і зґвалтували. За словами постраждалої, футболісти без згоди знімали на відео статеві акти, до яких начебто примушували жертву.

Батько Лукареллі Крістіано, який грав за «Шахтар» у 2007 році (в активі італійця 12 матчів та чотири забиті м'ячі в чемпіонаті країни, а також дев'ять поєдинків і чотири точні удари в Лізі чемпіонів), виступив у Instagram, де заявив, що не вірить слідству і закликав суспільство не робити поспішних висновків.

«Я передав своєму синові великі цінності, якщо раніше я був переконаний у його невинності, то прочитавши документи, ще більше впевнений у цьому. І я порадив би вам зберігати спокій. Ви ризикуєте зробити поспішні висновки», — заявив Крістіано Лукареллі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес ув'язнений за звинуваченням у зґвалтуванні.

Фото Corriere dello Sera

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