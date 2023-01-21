З листопада до березня — лише зимові шини: Рада готує сюрприз автомобілістам

У Верховній Раді, яка нещодавно ухвалила у першому читанні законопроект щодо змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», пропонують затвердити проект закону, згідно з яким водіїв зобов'яжуть з 1 листопада до 31 березня «взувати» свої автівки у зимову резину.

Так, у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів» пропонується в зазначений термін не допускати участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані усесезонними

та/або зимовими шинами. А транспортні засоби більше ніж 3,5 тонни мають бути із зимовими шинами на всіх колесах.

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За керування транспортним засобом без сезонних шин пропонують встановити адміністративну відповідальність — штрафувати на суму у 20 мінімумів доходів громадян, що не обкладаються податками.

В пояснювальній записці до законопроекту вказується, що найбільша кількість ДТП трапляється пізньої осені та ранньою зимою. Автори документу посилаються на правила, які існують в країнах ЄС, де відсутність необхідних шин на автомобілі в обумовлену пору року є грубим порушенням правил дорожнього руху і карається штрафами.

Матеріал з порадами про те, як обрати зимові шини, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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