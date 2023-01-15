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Суспільство та люди

В Україні готують революцію в «автоцивілці»: що зміниться для водіїв

12:52 15 січня 2023
ДТП

В Україні, де влітку вже змінювали умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, парламент у першому читанні ухвалив законопроект щодо змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Як пише видання «Твоя машина», у разі його остаточного ухвалення в Україні докорінно зміниться система страхування. В документі, зокрема, йдеться про збільшення суми страхових виплат у разі ДТП, розширення списку транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, термінів розгляду заяви про страхову виплату тощо.

Щоб наблизити національне законодавство до європейського, пропонується:

  • поступово підвищити максимальні розміри страхової виплати;
  • пришвидшити гарантійні виплати потерпілим замість страховиків-банкрутів (максимум 60 днів, а не роки);
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДПТ, коли пошкодження завдано лише транспорту;
  • поширити дію страхового покриття на всіх пасажирів автомобіля, через який сталася пригода;
  • запровадити вільне ціноутворення для включення у систему ринкових механізмів;
  • зменшити термін розгляду заяви про виплати з 90 до 60 днів;
  • встановити стандартний перелік документів та визначити підстави для відмови у здійсненні страхової виплати.

Нагадаємо, що в проекті закону, який пропонував НБУ, зокрема, передбачалося збільшення страхових сум протягом 6−7 років до 1,3 млн євро за пошкодження авто та до 6,45 млн євро за постраждалих чи загиблих людей.

Фото Pixabay

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