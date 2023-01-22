Окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації під Бахмутом, а на інших напрямах змушені оборонятися, — Генштаб

Протягом попередньої, 332-ї доби протистояння російському широкомасштабному вторгненню окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжуватися спроби наступу і на Бахмутському напрямку, де зафіксовано нарощування інтенсивність застосування ворогом авіації. На інших напрямках агресор вимушено обороняється, констатували у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка, на Новопавлівському — Богоявленка та Микільська (усі — Донецька область).

Тим часом на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів, а на Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 — по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження загарбників.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» президент аналітичного центру Potomac Foundation, професор Філліп Карбер розповів про ймовірні напрямки удару, який може завдати ворог по Україні найближчим часом.

Фото Генштабу ЗСУ

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