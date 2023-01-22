На пенсію можна вийти у 54 роки: в ПФУ назвали умову

Як відомо, українці, які мають достатньо років страхового стажу, можуть оформити пенсію у 60 років.

Але деякі категорії людей мають право піти на пенсію у 54 роки. Йдеться про «чорнобильців». Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Люди, які постійно проживали або працювали в зоні гарантованого добровільного відселення третьої категорії ЧАЕС з моменту аварії на станції до 31 липня 1986 року і мають не менше 6 років проживання або роботи в зоні гарантованого добровільного відселення, також мають цю можливість.

Для тих, хто жив чи працював у цій зоні після 31 липня 1986 року — 2 роки.

Це стосується лише українців, які не можуть продовжувати працювати за станом здоров'я.

Для оформлення пенсії необхідні такі документи:

-медична довідка з інформацією про висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначеної в журналі запису висновків ЛКК,

- документ від роботодавця про групу інвалідності працівника та його причини,

- медична довідка про проходження попереднього/періодичного медогляду працівника певної категорії, видана комісією з проведення медоглядів.

Якщо людина має один з таких документів, роботодавець зобов'язаний перевести працівника за його згодою на іншу роботу або скласти акт про відсутність вакансій. У разі відмови працівника керівник може його звільнити.

Щоб отримати пенсію за віком у мінімальному розмірі, людина має звернутися за заявою про призначення пенсії, якщо звільнення відбулося не раніше ніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як людині підтвердити трудовий стаж, якщо фірма вже не існує.

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