Потрібні показання свідків: як людині підтвердити стаж, якщо фірма більше не існує

Для оформлення пенсії страховий стаж, вимоги якого щорічно змінюються, має пріоритетне значення.

Як підтвердити стаж людині, якщо підприємство, на якому вона працювала, давно ліквідовано, а у трудовій книжці немає позначки про звільнення та печатки.

Юристи зазначають, що за відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливість отримання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, стаж роботи може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків, які знали заявника щодо спільної роботи на одному підприємстві. Ці люди повинні мати документи про свою роботу за час, коли вони підтверджують роботу заявника.

Зі свідками потрібно звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду, нагадує «Пенсійний кур'єр».

«Якщо у трудовій книжці містяться неправильні або неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані, які є в реєстрі застрахованих осіб (після 1998 року), а також довідки, виписки з наказів, відомості про заробітну плату, що містять відомості про періоди роботи», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що індексація пенсій у 2023 році під питанням, оскільки Мінсоцполітики поки що не виділено грошей на цю статтю видатків.

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