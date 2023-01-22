Розвідники назвали умову краху режиму путіна

​​росія готується до масштабного наступу на фронті навесні, основні бойові дії розгортатимуться на сході України. Цей період стане вирішальним: провал російських військ у ході цього наступу спричинить крах режиму російського президента володимира путіна та росії у її нинішньому вигляді.

Якщо українська армія зможе вистояти під час вирішальних боїв навесні — на початку літа — не виключено, що до кінця року можна буде говорити про завершення війни в Україні. Про це розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.

Скібіцький зазначив, якщо українській армії вдасться зірвати запланований російським командуванням на цей час масштабний наступ, то росію очікують серйозні наслідки.

«Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна», — заявив він.

Українська розвідка прогнозує, що основний театр бойових дій розгорнуть на українському Донбасі.

«Ми поки не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап — весну і початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямах», — зазначив Скібіцький.

Коли путін оголошував про початок «спеціальної військової операції», він як одне з головних завдань окупаційної армії називав повну окупацію Донецької та Луганської областей. За майже рік повномасштабної війни «друга армія світу» так і не змогла це завдання виконати. Саме тому зараз росія кине всі сили на те, щоб здобути хоч якусь «перемогу».

«Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну, у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар», — додав Скібіцький.

Нагадаємо, американський військовий експерт Філіп Карбер не виключає, що наприкінці літа росіяни можуть наважитися на фінальну спробу взяття Києва.

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