Майстерний гол Ярмоленка допоміг «Аль Айну» перервати серію без перемог у чемпіонаті ОАЕ (відео)

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який емоційно звернувся до гравців збірної росії після атаки Києва дронами, відзначився черговою результативною дією за «Аль Айн» у чемпіонаті ОАЕ.

У рамках 13-го туру чинні чемпіони країни гостювали в одного з аутсайдерів — «Аль Батаеха». Вже в першому таймі підопічні Сергія Реброва забили два м'ячі, і один із них записав на свій рахунок Ярмоленко. На 34-й хвилині наш співвітчизник вдало відкрився під пас партнера з глибини, вийшов віч-на-віч із воротарем та пробив точно по воротах, подвоївши перевагу своєї команди. Цей гол став для Андрія вже п'ятим у нинішньому сезоні, також у його активі три результативні передачі.

Ось Yarmolenko's simple finish for his 5th goal of the season in UAE pic.twitter.com/g6P6598rbx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 22, 2023

Додамо, що наприкінці першого тайму «Аль Айн» залишився в меншості після того, як другу жовту картку отримав захисник Ерік. Після перерви господарі змогли не лише скоротити відставання, а й зрівняти рахунок (на той момент Ярмоленка вже не було на полі — українця замінили на 73-й хвилині). Утім, гостям усе ж таки вдалося забити переможний м'яч на останніх хвилинах та перервати серію з трьох матчів без перемог.

Завдяки цьому успіху «Аль Айн» зміг піднятися в середину турнірної таблиці, на сьоме місце, щоправда від лідера «Аль Шарджи» їх відокремлюють лише п'ять очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду підбили око в результативній «перестрілці» в гала-матчі в Саудівській Аравії.

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