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Спорт

«Є*лани, як прокоментуєте відео?»: Ярмоленко емоційно звернувся до гравців збірної росії після атаки Києва дронами

11:56 21 грудня 2022
Андрій Ярмоленко

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який влаштував у національній команді «дідівщину», не стримав емоцій після чергової атаки дронами на Київ, яку рашисти здійснили 19 грудня.

Спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, в якому батьки після влучання в житловий будинок намагаються дістати з-під завалів свою малолітню дочку.

«Є*лани, може якось прокоментуєте це відео???» — написав Андрій, відзначивши при цьому російських футболістів Антона Шуніна та Дмитра Тарасова, а також репера Тіматі.

Додамо, що Ярмоленко забив черговий гол за «Аль-Айн». У матчі чемпіонату ОАЕ проти «Бані Яс» українець відкрив рахунок ударом по порожніх воротах після ідеального пасу партнера, але його команда не змогла обіграти суперника, зігравши внічию — 2:2.

Цей гол став для нашого співвітчизника четвертим у сезоні та першим за два місяці — попереднього разу він відзначився 22 жовтня у поєдинку з «Аль-Насром». Що стосується «Аль-Айну», то чинний чемпіон країни поки що перебуває на сьомому місці, відстаючи від лідируючого «Аль-Ахлі» на сім очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної росії Надія Карпова різко пройшлася по путіну та лукашенку.

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